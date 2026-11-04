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Piden los vecinos

Vecinos denuncian que los desvíos de colectivos en Parque Saavedra rompieron las calles 15 y 66

Frentistas expresaron su malestar por el deterioro de la calzada de debido a las modificaciones en los recorridos del transporte público.

Por Redacción

Vecinos de la zona de Parque Saavedra advierten sobre el grave deterioro de la infraestructura vial en la intersección de las calles 15 y 66, una problemática provocada directamente por los cambios en los recorridos de las líneas de colectivos. Los frentistas sostienen que el paso permanente de unidades de gran porte sobre calles que no están preparadas para soportar dicho caudal de tránsito pesado destruyó por completo el pavimento, generando baches peligrosos y dificultades para la circulación vehicular y peatonal.

Ante esta situación que afecta la cotidianidad del barrio, los residentes realizaron las gestiones administrativas correspondientes para pedir una solución urgente por parte de las áreas competentes del municipio. El reclamo ya se encuentra formalmente registrado bajo el número de reclamo 530982, quedando a la espera de una inspección técnica y de un plan de bacheo y reparación integral que devuelva la seguridad a esta concurrida esquina platense.

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