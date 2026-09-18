Vecinos denuncian un basural a cielo abierto en La Plata: "Los camiones pasan y siguen de largo"

Vecinos de la zona de 159 y 515 volvieron a reclamar por la acumulación de residuos que, según denuncian, se mantiene desde hace meses sin una solución. La basura ocupa cada vez más espacio y el lugar se convirtió en un verdadero basural a cielo abierto.

De acuerdo con los frentistas, el problema se profundiza porque los camiones recolectores pasan por el sector pero no retiran los residuos acumulados. “Los camiones pasan y siguen de largo”, señalaron, preocupados por una situación que aseguran haber denunciado en reiteradas oportunidades.

El punto señalado se encuentra a pocos metros de un jardín de infantes, frente al nuevo centro comunal y en la esquina de una plaza donde habitualmente concurren niños.

A la acumulación de bolsas y desperdicios se suma otro factor que genera preocupación entre los vecinos: la presencia constante de roedores. Según relataron, pueden observarse ratas durante distintas horas del día, incluso en un espacio frecuentado por familias y chicos.

Los vecinos reclaman que se concrete una limpieza urgente del lugar y que se establezca un mecanismo de recolección que evite que los residuos vuelvan a acumularse. Mientras tanto, el basural continúa creciendo y la preocupación por las condiciones sanitarias y ambientales de la zona aumenta.