Vecinos de la Avenida 32, entre las calles 4 y 5, manifestaron su preocupación por la falta de higiene que presenta el espacio verde situado frente a sus domicilios. Según denunciaron, la escasez de mantenimiento sostenida transformó la rambla en un foco de suciedad desde hace tiempo.

En varias imágenes recolectadas por los frentistas, se evidencia la presencia de bolsas rotas con residuos desparramados sobre el césped, cajas de cartón repletas de basura junto a columnas de alumbrado y hasta elementos sanitarios descartados a la intemperie, como una chata hospitalaria abandonada en el pasto.

Frente a este escenario, los frentistas solicitan la intervención inmediata de las cuadrillas de limpieza y recolección, con el objetivo de recuperar las condiciones salubres y estéticas de la rambla, hoy afectada por la acumulación constante de basura.