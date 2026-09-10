Vecinos fueron a la Justicia para que se investigue un loteo en Seguí

Movimientos de suelo, apertura de calles, demarcaciones e instalaciones eléctricas en la zona de 135 a 137 y de 405 a 407 generan preocupación entre los vecinos de Arturo Seguí. El terreno, según los denunciantes, es propiedad de una fundación con cercanía al diputado nacional Juan Grabois. En enero del año pasado fue escenario de un intento de usurpación e incendio que despertó el estado de alerta vecinal.

Tras realizar presentaciones ante la Municipalidad, el reclamo fue llevado a la Justicia para que se investigue si es un presunto “loteo ilegal” ya que en el lugar no hay cartelería ni obradores visibles.

En las últimas semanas comenzaron a observarse trabajos de movimiento y nivelación de suelo, apertura de calles y distintas demarcaciones dentro del predio. También señalaron la aparición de instalaciones eléctricas cuya procedencia y condiciones de seguridad generan dudas. Eso se suma a varios pozos ciegos ya instalados tiempo atrás. Los vecinos temen por “el impacto en la zona: riesgo de inundación, colapso de desagües y servicios y el impacto ambiental y urbano por el desmonte de suelo absorbente y urbanización sin planificación, según figura en la presentación judicial.

“Nadie sabe quién autorizó esto”, manifestó un vecino, que pidió preservar su identidad por temor a posibles represalias. Otro de los residentes expresó su preocupación por la posibilidad de que el avance de los trabajos termine consolidando de hecho una urbanización antes de que se determine si el lugar reúne las condiciones legales, ambientales y de infraestructura necesarias para ser destinado a viviendas.

Según marcan los vecinos, en el espacio denunciado habría “74 lotes para unas 300 ó 400 personas en un lugar sin infraestructura y que además no se adecua al ambiente del lugar.

En enero de 2025, un intento de ocupación que terminó provocando un incendio de grandes proporciones. El fuego se inició cuando, se habría utilizado nafta sobre pastos secos, indicaron los testimonios en ese momento.