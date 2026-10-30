Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Región

Vecinos reclaman por el estado de las veredas rotas en 61 entre 26 y 27

Una frentista sufrió una fuerte caída. Advierte que la situación representa un peligro constante para las personas mayores.

Por Redacción

Los vecinos de la zona de 61 entre 26 y 27 manifestaron su profunda preocupación y malestar ante el peligroso estado en el que se encuentran las veredas del barrio. Según denuncian los frentistas, las baldosas flojas, los pozos y el desnivel del terreno se han convertido en una trampa cotidiana para los peatones que transitan diariamente por el lugar, quienes aseguran que la falta de mantenimiento genera un riesgo permanente de accidentes.

La gravedad de la situación quedó expuesta tras el testimonio de una vecina del lugar que volvió a sufrir un accidente por el mal estado de la arteria. "Hago el reclamo porque están todas las veredas rotas y ya es la segunda vez que me pasa. Aunque tenga los anteojos puestos y tenga cuidado, no puede ser. No pueden estar así, hay gente que se cae y se rompe un hueso", expresó con indignación la frentista.

El episodio más reciente derivó en un golpe de consideración que reavivó la necesidad de respuestas inmediatas. "Me caí y me golpeé las dos rodillas. Gracias a Dios no me hice nada, pero es un golpe tremendo el que me di", relató la afectada. Ante esta coyuntura, los habitantes del sector solicitan reparar los tramos dañados antes de que ocurra un accidente de mayor gravedad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?