Vecinos se quejan por el estado del agua y del lecho del lago del Bosque

El espejo de agua que todos los fines de semana congrega a miles de vecinos en el Bosque también es motivo de reclamos por la higiene de tu entorno y de preocupación por el estado del agua, ya en vísperas de la temporada de calor.

El lago, uno de los sitios con tradición propia en la Ciudad, por estos días genera quejas por los residuos que se acumulan en el lecho. “En particular, en la parte que da a la calle 115, que es el lugar menos visible y que rodea al Teatro del Lago, hay basura de todo tipo y el nivel del agua se ve muy bajo. Da pena ver peces y hasta tortugas moverse en ese ambiente que parece tan degradado”, dijo José Jorge, un vecino que pasea en forma recurrente con tu perro por el anillo circundante al ojo de agua artificial de unos 23 mil metros cuadrados.

Marcelo vecino del barrio El Mondongo, quién lleva a esa área a sus sobrinos a jugar a la pelota, sumó su planteo: “En mis años de joven veníamos con los chicos del barrio a pescar mojarritas y andar en bote y hasta algún chapuzón en los veranos calurosos. Hoy da bronca verlo así y temor a que se te caiga la pelota y tocarla con las manos sin saber si el agua no está contaminada”.

Miriam, otra vecina que va casi a diario al Lago, dijo que “nos preocupa que muchas mascotas en un descuido se acercan a beber de esa agua. No sabemos como está y cuando lleguen los días de calor y se pudra toda la basura, tenemos miedo por el peligro que puedan producir las bacterias y el olor fuerte y desagradable”.

En los últimos años, el Lago también comenzó a aparecer en el mapa de riesgos por elevado nivel de cianobacterias (organismos que pueden ser nocivos para la salud humana) que publica el Gobierno Provincial.