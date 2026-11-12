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DESDE LAS 10

Velan en la Catedral los restos de Héctor Aguer

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Por Redacción

La Catedral de La Plata será el escenario donde la comunidad platense dará el último adiós a Monseñor Héctor Rubén Aguer, Arzobispo Emérito de la Arquidiócesis local.

Las honras fúnebres se desarrollarán desde este jueves 12 de noviembre, a partir de las 10, hasta la medianoche, reanudándose el viernes 13 de 7 a 10, según se informó desde el Arzobispado.

A esa hora se oficiará la Misa Exequial, presidida por el actual arzobispo, Monseñor Gustavo Oscar Carrara.

Tras la ceremonia religiosa, los restos mortales del prelado (falleció el martes, a los 83 años) serán trasladados al Panteón del Clero ubicado en el Cementerio Municipal de La Plata.

PESAR

En este marco, el Consejo Consultivo para el Desarrollo Regional manifestó su profundo pesar por el fallecimiento del arzobispo emérito y destacó su apoyo clave a la Mesa Interinstitucional Regional. Desde el organismo resaltaron que la participación del religioso “resultó fundamental para que la movilización de nuestras entidades intermedias se pudiera institucionalizar luego de manera formal en nuestro Consejo Consultivo”. Asimismo, remarcaron que ese acompañamiento reflejó su impronta durante dos décadas al frente del Arzobispado platense, período en el cual respaldó de forma activa diversas iniciativas orientadas a impulsar el trabajo y el desarrollo en la capital provincial.

Desde el Consejo, presidido por el Ing. Francisco Gliemmo, añadieron que su misión pastoral no pasó inadvertida en la Ciudad, tanto por su compromiso con los proyectos regionales como “por su férrea defensa de los valores tradicionales y la moral católica”. Y sobre las polémicas públicas en su momento, aseguraron que “el prelado supo encarar con firmeza y apoyado en una sólida formación intelectual”.

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