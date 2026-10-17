“Veneplatenses”: de la estampida a la vuelta que parece no convencer

Tras el masivo flujo migratorio registrado a mediados de la década pasada, período en el que entre 2016 y 2018 se vivió una verdadera “estampida” con la salida mensual de un millar de personas hacia la Argentina, la población venezolana asentada en La Plata, estimada en alrededor de 15.000 personas, transita hoy un claro proceso de arraigo.

A casi nueve años del inicio de esa oleada, no se advierte un interés mayoritario por emprender el regreso inmediato. Por el contrario, según cuentan en esa colectividad, se van haciendo más firmes las raíces en la Ciudad.

Se detalla sobre la integración a la vida comunitaria, laboral, profesional y gastronómica local, entre otros aspectos.

Rogelio Zafra, presidente de la Asociación Civil Venezolanos de La Plata, repasó esa trayectoria y destacó cómo la huella cultural de su país se integró a la cotidianidad platense. Muchos jóvenes formados en las facultades de la Región concluyeron carreras universitarias de grado como Medicina o Periodismo; otros lograron insertarse en empleos administrativos estables y un número significativo apostó por emprender en el rubro gastronómico.

De este modo, alimentos y preparaciones tradicionales como los tequeños, las arepas y las cachapas pasaron a formar parte del consumo habitual en las mesas platenses.

A lo largo de casi nueve años, la asociación impulsó múltiples iniciativas para acompañar a los recién llegados, tejiendo redes de solidaridad y contención comunitaria.

Además de brindar orientación y ayuda social, la entidad promovió la integración mediante la organización de eventos abiertos al público, entre los que se destacan cinco ferias gastronómicas y culturales en paseos emblemáticos de la Ciudad (tres ediciones en Plaza Moreno y dos en Plaza Malvinas), a las que se sumó la participación en distintas festividades de colectividades extranjeras para compartir tradiciones y estrechar lazos con los vecinos.

Diáspora cambiante

Aunque el panorama económico y la incertidumbre en su país de origen hacen que la diáspora sea “cambiante” -con dinámicas que oscilan entre traslados hacia España u otros países europeos, retornos a Venezuela y posteriores reingresos a la Argentina—, el presente muestra una consolidación de proyectos de vida en el medio local. La falta de un objetivo firme que no sea vivir un presente más seguro con un futuro más cierto lleva a que muchos elijan quedarse, apuntó.

De hecho, el referente de la entidad graficó esta realidad señalando que recientemente dos familias que en su momento habían decidido regresar a Venezuela terminaron volviendo a instalarse en el país.

Otro de los casos es el de Angelis, una joven de 23 años que trabaja en un comercio ubicado sobre la diagonal 77 entre 45 y 46. Tras haber migrado debido a la profunda crisis en su país, concentra su rutina diaria entre el esfuerzo laboral y el entorno familiar, sorteando los desafíos económicos que implica afrontar los gastos de un hogar en la Ciudad y adaptándose a una realidad distinta a la que conocía en Venezuela.

“Una montaña rusa”

No obstante, la expectativa sobre el futuro político sigue presente y moviliza profundamente a los residentes. “Desde el 3 de enero vivimos en una montaña rusa”, graficó Zafra al describir la alternancia entre noticias que generan esperanza y hechos que frustran las expectativas tras el encarcelamiento en Estados Unidos del entonces presidente Nicolás Maduro.

Todo está lejos de las jornadas de hace diez años. “Hubo una estampida, una emigración; salían mil venezolanos mensualmente”, recordó el directivo de la entidad sobre la llegada masiva al país y a la Región.

Reunión en la plaza

En ese contexto, venezolanos residentes en La Plata se concentrarán este sábado, a partir de las 15, en la Plaza San Martín bajo la consigna “La Plata exige presidenciales ya”.

La convocatoria, que busca sumar tanto a la comunidad migrante como a los vecinos platenses en un reclamo pacífico por una salida democrática, forma parte de una acción internacional que interpela a la diáspora global, estimada en 8,5 millones de personas.

Dos familias que habían decidido regresar terminaron volviendo a instalarse en el país

“Los veneplatenses tendremos el sábado un espacio para exigir desde nuestro entorno la celebración de elecciones y que se nos permita participar aún estando fuera de nuestras fronteras”, señaló Zafra al explicar el sentido de la jornada que se realizará a cielo abierto.

Según datos de la organización, más del 60 por ciento de los venezolanos radicados en la zona se encontrarían en condiciones de emitir su voto en una eventual elección, a los que se suman los jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad en el exilio y deben completar su inscripción correspondiente para participar.