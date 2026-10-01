VIDEO | Alerta por una madera a punto de caer en ex depósito incendiado de diagonal 77 y 48

A poco más de cumplirse un año del voraz incendio en el edificio de Diagonal 77 casi 48, hecho que paralizó al centro de La Plata, los vecinos de la zona volvieron a encender las luces de alarma.

Esta vez, el peligro no proviene del fuego, sino de la inestabilidad de la estructura que quedó en pie. En las últimas horas, frentistas y transeúntes advirtieron sobre una madera que se encuentra completamente suelta en la parte alta de la fachada y amenaza con desplomarse directamente sobre la vereda y la traza peatonal.

La preocupación radica en que el sector continúa siendo sumamente transitado a diario por vecinos, estudiantes y trabajadores, transformando el lugar en una trampa latente para cualquier peatón desprevenido que camine por el lugar.

Se trata de un inmueble que acumula un prolongado historial de tensión tras aquel voraz incendio que en su momento consumió por completo las instalaciones del depósito de la firma y obligó a realizar masivas evacuaciones en toda la manzana.

Desde entonces, el predio quedó reducido a una mole semiderruida y rodeada de vallados precarios que hoy ya no garantizan la seguridad mínima en el espacio público.

Ante este nuevo panorama de riesgo inminente, los habitantes de la zona exigen la urgente intervención de Defensa Civil y de las áreas de control comunal. El objetivo es que las autoridades municipales acudan de inmediato a remover el elemento suelto, refuercen el perímetro y fuercen a los responsables a responder por el estado de abandono antes de que ocurra una tragedia en pleno casco urbano.