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DENUNCIA DE VECINOS Y AUTOMOVILISTAS

Los “trapitos” ahora cobran por reservar lugares en 14 y 53

Por Redacción

Automovilistas de La Plata denunciaron nuevamente el accionar de los cuidacoches, esta vez en inmediaciones de la Catedral. Según relató un vecino, los denominados “trapitos” impiden estacionar libremente y utilizan los espacios para imponer un sistema de cobro por la reserva de lugares. Quienes no aceptan sus condiciones quedan impedidos de estacionar en esos puntos del centro.

Esta situación se presenta a diario sobre la cuadra de 53 entre 14 y 15. “Hay un trapito que reserva lugares de estacionamiento, cobrando por esa acción como si se tratase de un servicio. Esto impide que el resto de las personas puedan estacionar libremente”, se quejó un conductor.

“Esto ocurre todos los días, pero la verdad es que hoy, ante la falta de lugares para estacionar y el hartazgo de tanta injusticia, decidí darlo a conocer”, comentó un vecino que vio frustrada sus posibilidades de estacionar en cercanía de Plaza Moreno, debiendo desplazarse a varias cuadras de su lugar de trabajo como consecuencia de esta situación.

Según detalló, “desde temprano una persona se apodera de los espacios para estacionar y se queda controlando que ningún automovilista estacione en la cuadra”. “El motivo es que tiene los lugares reservados para otros conductores, una modalidad que es ilegal. Quienes llegamos más temprano no podemos estacionar”, aseguró.

Lo ocurrido en la zona de la Catedral se repite en otros puntos del Casco Urbano. Uno de los sectores más críticos es el de 44 entre 4 y 5, donde funcionan el Registro de la Propiedad bonaerense y otras oficinas públicas y privadas.

En 53, 14 y 15, un trapito reserva espacios, según un vecino / EL DIA
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