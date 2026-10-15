VIDEO | El drama del pueblo de La Plata aislado por la acumulación de agua y el barro

La seguidilla de días lluviosos no sólo afecta a las provincias del litoral. En La Plata, los pueblos que bordean los límites del Partido comenzaron a sufrir la acumulación de agua y la formación de barro de una manera que los castiga en el cotidiano. En parte, asumen que las condiciones climáticas son malas. Pero por otro lado ponen énfasis en la falta de obras que les impide, por ejemplo, regresar a sus hogares. A raíz de las calles de tierra devenidas en lodazales por la ausencia de asfaltado, en ocasiones el paso se vuelve imposible y deben dejar sus vehículos a mitad de camino.

Esta es la situación de los vecinos que viven o necesita transitar por la calle 704 de la localidad de Ignacio Correas. "Somos un sector del pueblo que hace años espera respuestas", afirmaron. "Hace años que no se realizan mejoras en el camino, ni tareas de limpieza ni zanjeo. Durante todo este tiempo, fueron los propios vecinos quienes, con esfuerzo y recursos propios, mantuvieron la calle en condiciones para poder transitarla", describieron acerca del panorama de desolación que atraviesan desde la semana pasada y que se repite cada vez que se presenta una mala racha climática.

"Pero hoy, por cuestiones económicas, ya no podemos seguir haciéndonos cargo de tareas que corresponden al mantenimiento de los caminos. La situación es cada vez más difícil y el camino se vuelve intransitable, afectando directamente la vida cotidiana de quienes vivimos acá", subrayaron.

En medio del cuadro de complicaciones sostuvieron que "llegamos al punto de tener que dejar nuestros vehículos y continuar caminando para poder llegar a nuestras propias casas". Los damnificados expresaron que "es una situación que no debería vivir ninguna familia".

En un contexto de bronca y angustia, manifestaron que "esto no es consecuencia únicamente de un fenómeno climático, es también el resultado de años sin mantenimiento y sin respuestas para nuestra calle". "No pedimos privilegios. Pedimos lo que nos corresponde: un camino transitable, mantenimiento y la misma atención que reciben otros sectores del pueblo", plantearon.

"La calle 704 también es Ignacio Correas. De este lado del pueblo también hay familias que merecen vivir con dignidad y contar con condiciones básicas para entrar y salir de sus casas", exclamaron. Asimismo, consignaron: "No queremos seguir siendo el lado olvidado. Queremos respuestas, soluciones concretas y el mantenimiento que nos corresponde".

Por último, insistieron con el reclamo de obras: "No pedimos más que nuestros derechos como vecinos. Pedimos que nos escuchen y que, de una vez por todas, las soluciones también lleguen a la calle 704".