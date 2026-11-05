VIDEO | Elecciones UNLP: fuerte cruce entre agrupaciones en Derecho

La segunda jornada de elecciones estudiantiles en la Universidad Nacional de La Plata quedó marcada por un episodio de tensión, cuando militantes de Franja Morada y de la agrupación DND protagonizaron un fuerte cruce en los pasillos de la facultad de Derecho. Algunos alumnos presentes registraron la escena al instante con sus teléfonos celulares.

El conflicto estalló en pleno desarrollo de las elecciones universitarios. La situación llamó la atención de los corredores de la unidad académica que en estas últimas jornadas se convirtió en una pasarela de militantes. Las jóvenes desataron un duro cruce, a pesar del clima pacífico predominante en el resto del proceso que se extiende hasta mañana.

El video muestra a las militantes cara a cara en un áspero intercambio y la joven que lleva la remera de Franja Morada desafió directamente a la otra joven con la frase "pégame".

La pelea por los votos, desde la vereda de las facultades

Con más de un centenar de listas en carrera por la representación estudiantil, ya se viven a pleno las elecciones del claustro en las 17 facultades de la UNLP. La disputa por los votos arranca desde las veredas, donde los militantes intentan quedarse con la última decisión. Se vota hasta este viernes a las 18.