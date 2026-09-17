VIDEO | "Es Listerine, señorita”: dio positivo de alcoholemia en la Autopista y apeló a la frase de Bilardo

Un automovilista fue demorado durante un control de seguridad vial realizado en la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de Dock Sud, luego de que el test de alcoholemia arrojara un resultado de 1,09 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante los agentes, el conductor ensayó una particular explicación y atribuyó el resultado al enjuague bucal.

El procedimiento se realizó el martes alrededor de las 10 de la mañana, cuando agentes del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires detuvieron un Volkswagen Gol Trend. El vehículo era conducido por un hombre de 53 años, vecino de San Martín, quien dio positivo en el control.

Al conocer el resultado, el automovilista aseguró ante los agentes: “Es Listerine, señorita; puede ser por el enjuague bucal”. Sin embargo, el procedimiento continuó con el labrado del acta de infracción y se impidió que el hombre siguiera circulando.

En la provincia de Buenos Aires rige la normativa de Alcohol Cero al volante, por lo que está prohibido conducir con alcohol en sangre. Los operativos buscan detectar conductas de riesgo y prevenir siniestros viales en las rutas y principales corredores bonaerenses.

La particular explicación del conductor recordó una frase que quedó asociada a Carlos Salvador Bilardo. Cuando dirigía a Estudiantes, el entrenador fue señalado por supuestamente consumir alcohol durante un partido ante River en el Monumental. Ante la intervención de una fiscal, Bilardo respondió con otra explicación que quedó en la memoria: “Es Gatorade, señorita”.