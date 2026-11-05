Distintas organizaciones de La Plata realizaron esta tarde-noche una protesta con corte de tránsito en la zona de 12 y 53, frente a Plaza Moreno, en el marco de un reclamo contra la violencia hacia las mujeres trans.

La manifestación se produjo luego de que un grupo de mujeres trans que trabaja en los bosques de Palermo fuera atacado por un grupo de jóvenes durante la noche del domingo y la madrugada del lunes. Según la reconstrucción de las víctimas, entre 50 y 60 personas, muchas de ellas en bicicleta, las rodearon y las golpearon con palos, conos y escobas.

De acuerdo con las denunciantes, la agresión comenzó con burlas y provocaciones. Luego, los atacantes regresaron y volvieron a agredirlas. Parte de la secuencia fue filmada y difundida en redes sociales, donde las imágenes fueron publicadas bajo la consigna “A correr a los trabas”.

La protesta en La Plata se sumó a los reclamos contra este tipo de agresiones y en defensa de los derechos de las personas trans.