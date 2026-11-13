VIDEO. Rescataron a un perro que cayó en un tanque abandonado de brea en La Plata: piden ayuda para salvarlo

Un dramático rescate de un perro se produjo en las últimas horas en la zona de 611 y 119, en La Plata, luego de que el animal cayera en un tanque abandonado de brea y quedara atrapado en una peligrosa acumulación del material.

El operativo contó con la participación del reconocido rescatista animal Ezequiel "Kelo", quien llegó al lugar y, con la colaboración de los vecinos, logró sacar al perro. La situación fue extremadamente complicada debido a las condiciones del terreno y al riesgo de hundirse en la brea.

"Es un tanque de brea gigante, que se ve que le robaron los pedazos y se desparramó por todo el campo. Vos pisás y te hundís. El animal estaba comiendo, se hundió y cayó. Nosotros nos estábamos hundiendo, lo sacamos de milagro justo", relató Kelo sobre el dramático momento del rescate.

Además, el rescatista advirtió sobre la peligrosidad del lugar y aseguró que los vecinos le contaron que otros cuatro perros habrían muerto en circunstancias similares. "Dicen que ya murieron cuatro perros por eso, porque se hunden y desaparecen", expresó.

El perro quedó internado y necesitan donaciones

Después del rescate, el animal fue trasladado a la veterinaria La Granja, ubicada en 520 y 142, donde permanece internado y recibe atención veterinaria.

Ante los gastos que demanda su tratamiento y recuperación, comenzaron a solicitar donaciones de dinero para ayudar a cubrir los costos de su atención.

Mientras tanto, el episodio volvió a poner en evidencia el peligro que representa la presencia de este tanque abandonado y la acumulación de brea en el predio. Según advirtieron durante el rescate, no se trataría de un hecho aislado, ya que otros animales habrían caído anteriormente en el mismo lugar.

Ahora, además de acompañar la recuperación del perro, buscan visibilizar el estado de abandono del sector para evitar que vuelva a ocurrir una tragedia.