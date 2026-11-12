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VIDEO | Sorpresa en City Bell: llegaron a su casa y encontraron un jabalí adentro

Ocurrió en una vivienda de 148 y 480, a pocas cuadras del country Lomas de City Bell. La familia llamó al 911 y la Policía intervino para retirar al animal, que fue llevado hasta la casa de un vecino que sería su dueño.

Por Redacción

Una familia de City Bell se llevó una inesperada sorpresa al llegar a su casa y encontrarse con un jabalí en el interior de la propiedad. El episodio ocurrió en 148 y 480, a pocas cuadras del country Lomas de City Bell, y generó preocupación entre los habitantes de la vivienda.

Ante la presencia del animal, la familia llamó al 911 y solicitó asistencia policial. Según contaron, los efectivos llegaron al lugar e intervinieron para retirar al jabalí de la propiedad.

Finalmente, el animal fue llevado hasta la casa de un vecino que, de acuerdo con lo que señalaron los damnificados, sería su dueño. La familia indicó que realizó la denuncia correspondiente debido a que se trata de un animal salvaje que apareció dentro de su vivienda.

El episodio generó sorpresa entre los vecinos de la zona, que se encontraron con una situación poco habitual en ese sector de City Bell.

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