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VIDEO | Susto en colegio de La Plata: un árbol "gigante" cayó a metros de la puerta y aplastó a un auto

Ocurrió este mediodía a pasos de la entrada del San Vicente de Paul, en 116 entre 43 y 44

Por Redacción

La comunidad educativa del colegio San Vicente de Paul de La Plata quedó estupefacta en el mediodía de este martes a causa de la caída de un árbol de dimensiones enormes a metros la puerta del establecimiento. El ejemplar cayó sobre un vehículo estacionado en el lugar. Por fortuna no hubo que lamentar saldos más graves, tratándose de un sector en donde a diario circula personal del establecimiento, cientos de estudiantes y vecinos. 

El incidente ocurrió en horas del mediodía en 116 entre 43 y 44, a metros de uno de los accesos del reconocido edificio educativo. Así lo dieron a conocer desde la comunidad educativa en medio de la conmoción y del susto.  

Por el momento se desconoce el motivo de la caída del ejemplar. Lo cierto es que se desplomó hacia la calle, aplastó un vehículo y al cruzar toda la arteria el tránsito en la zona quedó restringido. En ese sentido, el ejemplar, de tronco enormes y robustas ramificaciones, abarcaba todo el ancho de la calzada.  

La situación provocaba la obstrucción total del tránsito y complicó particularmente la salida de los micros de la Línea 506 cuyos choferes tuvieron que maniobrar en marcha atrás para tomar desvíos alternativos y evitar las demoras. 

En el transcurso de la tarde, mientras en el colegio San Vicente todos se hacían eco de lo ocurrido, se aguardaba por la presencia de personal especializado para trozar el árbol caído y remover sus restos a fin de despejar el tránsito en el sector. 
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