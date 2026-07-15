VIDEO.- Tras la aparición de un ciervo, ahora los vecinos de La Plata avistaron un jabalí

La presencia de animales salvajes parace haberse vuelto moneda corriente en La Plata.

Esta vez, en la localidad de Los Hornos, los vecinos divisaron un jabalí en plena vía pública. El avistamiento tuvo lugar en 71 entre 141 y 142 en momentos en que el animal se desplazaba por la vereda de manera veloz.

Desde el barrio aseguraron que lo vieron "asustado", al tiempo que solicitaron la intervención de personal especializado para que lo atraparan y lo pusieran a resguardo.

Además, temían que el animal pudiera atacar a niños y adultos mayores, o bien que su presencia derive en otro tipo de incidente, por ejemplo, un hecho de tránsito.

Días atrás, en el barrio El Gigante del Oeste de Lisandro Olmos los vecinos habían dado cuenta de la presencia de un ciervo, lo que generó sorpresa al tratarse de un área suburbana en la que habitualmente no suelen observarse este tipo de especies.