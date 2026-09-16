VIDEO. Un comerciante de La Plata tiene que vender 4.500 sándwiches para pagar deudas y no cerrar

La situación económica llevó a un comerciante de La Plata a hacer público un problema que, según contó, atraviesa desde hace tiempo y que ahora lo obliga a tomar una medida desesperada para intentar mantener abierto su negocio.

Se trata de Gastón Rodríguez, de Quesos RG, quien compartió en sus redes sociales un video en el que reveló que necesita vender 4.500 sándwiches para reunir el dinero necesario para afrontar una deuda que, según explicó, asciende a $15 millones entre proveedores e impuestos.

“Tengo que vender 4.500 sándwiches porque tengo una deuda de $15.000.000 entre proveedores e impuestos. Me dio vergüenza, pero decidí comunicarlo porque capaz hay gente que está pasando lo mismo”, contó Gastón en el video. Según explicó, necesita reunir ese dinero “en el corto plazo”, antes de que la situación financiera de su comercio se vuelva imposible de remontar.

La cifra que se propuso alcanzar representa un verdadero desafío para el comerciante. Sin embargo, decidió transformar la dificultad en una convocatoria a sus clientes y seguidores, con la intención de que el apoyo de la comunidad le permita atravesar este momento.

“Jamás pensé que podía contarlo”

Gastón reconoció que hacer pública la situación no fue una decisión sencilla. “Jamás pensé que podía contarlo, pero es la verdad”, expresó al explicar los motivos que lo llevaron a contar en redes lo que está atravesando.

A pesar de la deuda y la incertidumbre sobre cómo lograr el objetivo, aseguró que mantiene la esperanza de poder salir adelante.

“Tengo fe que voy a lograrlo, todavía no sé muy bien cómo. Somos un emprendimiento familiar y queremos salir adelante”, manifestó.

En ese sentido, destacó especialmente el acompañamiento de su familia y de las personas que trabajan junto a él. “Tengo a mi familia que me apoya mucho y al mejor equipo en el trabajo”, señaló.

El desafío de los 4.500

Con la publicación de los videos, el comerciante puso en marcha una campaña para alcanzar la cantidad de sándwiches que necesita vender y así generar ingresos que le permitan afrontar parte de las obligaciones acumuladas.

“Me ayuda mucho tu apoyo y que estén ahí del otro lado”, expresó Gastón a sus seguidores.

El objetivo quedó planteado de manera concreta: llegar a los 4.500 sándwiches vendidos y, si es posible, superar esa cifra.

“Ahí voy por los 4.500 y más. Vamos a trabajar duro”, cerró.

La historia rápidamente comenzó a circular entre clientes y vecinos que siguen al comercio en redes sociales, mientras Gastón intenta convertir una situación límite en una oportunidad para sostener el emprendimiento y evitar el cierre.