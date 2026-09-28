VIDEO.- Vecino sorprendido por un animal que se metió en el predio de Odontología

Un vecino de La Plata captó con su celular el instante en que una comadreja cruzó la calle 50 a la altura de 115 e ingresó al predio de la Facultad de Odontología de La Plata. En las imágenes se observa el instante en que el ejemplar sale de la zona del Bosque, pasa por el asfalte e ingresa al sector académica a través de las rejas.

Más allá de la preocupación del vecino, el animal avistado no representa peligro para las personas. Se trata de un marsupial que se caracteriza por su andar solitario e inofensivo. Además es considerado un controlador de plagas en cuanto se alimenta de insectos, alacranes, cucarachas, roedores y serpientes (es resistente al veneno de algunas víboras).

Cuando se siente amenazada o acorralada, puede abrir la boca, emitir un sonido ronco o "hacerse la muerta" (catalepsia) para despistar a posibles depredadores.

Según expertos, no transmiten enfermedades peligrosas para los humanos ni son una plaga. Por el contrario, ayudan a mantener el equilibrio ambiental de zonas urbanas y rurales.