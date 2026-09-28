Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La-ciudad

VIDEO.- Vecino sorprendido por un animal que se metió en el predio de Odontología

Por Redacción

Un vecino de La Plata captó con su celular el instante en que una comadreja cruzó la calle 50 a la altura de 115 e ingresó al predio de la Facultad de Odontología de La Plata. En las imágenes se observa el instante en que el ejemplar sale de la zona del Bosque, pasa por el asfalte e ingresa al sector académica a través de las rejas. 

Más allá de la preocupación del vecino, el animal avistado no representa peligro para las personas. Se trata de un marsupial que se caracteriza por su andar solitario e inofensivo. Además es considerado un controlador de plagas en cuanto se alimenta de insectos, alacranes, cucarachas, roedores y serpientes (es resistente al veneno de algunas víboras). 

Cuando se siente amenazada o acorralada, puede abrir la boca, emitir un sonido ronco o "hacerse la muerta" (catalepsia) para despistar a posibles depredadores.

Según expertos, no transmiten enfermedades peligrosas para los humanos ni son una plaga. Por el contrario, ayudan a mantener el equilibrio ambiental de zonas urbanas y rurales.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?