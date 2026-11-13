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MÁXIMA DE 29º

Viernes caluroso en La Plata, pero anticipan lluvias y tormentas hacia la noche

La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y una máxima de 29 grados. Sin embargo, el tiempo desmejorará durante la noche y las precipitaciones podrían extenderse hasta la madrugada del sábado. Cómo estará el fin de semana.

Por Redacción

La ciudad de La Plata tendrá este viernes 13 de noviembre una jornada con temperaturas elevadas, cielo parcialmente nublado y condiciones de inestabilidad hacia el cierre del día. Según el pronóstico, la máxima alcanzará los 29 grados, en un contexto de vientos moderados del noreste.

Durante gran parte del viernes se espera un tiempo cálido, con una temperatura mínima de 17 grados. Sin embargo, el panorama cambiará hacia la noche, cuando aumentará la inestabilidad y podrían desarrollarse lluvias y tormentas que se extenderían durante la madrugada del sábado.

Cómo estará el tiempo el sábado y el domingo en La Plata

Para el sábado se prevé una jornada con cielo nublado a parcialmente nublado y probabilidad de lluvias y tormentas durante las primeras horas del día. La temperatura oscilará entre los 17 y los 25 grados, con un mejoramiento de las condiciones hacia el transcurso de la jornada.

En tanto, el domingo llegará con un panorama más estable. Se espera cielo parcialmente nublado, ambiente cálido y vientos moderados del noreste. La temperatura mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 26.

De esta manera, el fin de semana en La Plata estará marcado por un viernes caluroso y un período de inestabilidad entre la noche y la madrugada del sábado, antes de un domingo con mejores condiciones meteorológicas.

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