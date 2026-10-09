Viernes gris y húmedo en La Plata: pronostican lloviznas durante toda la jornada

El tiempo en La Plata se presentará este viernes con cielo nublado, ambiente fresco y húmedo y probabilidad de lloviznas aisladas a lo largo de la jornada. En ese contexto, se espera un día gris, con pocas variaciones en las condiciones meteorológicas y temperaturas que se mantendrán bajas.

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura mínima será de 12 grados, mientras que la máxima alcanzará los 16. Además, soplarán vientos moderados del sector sur y sudeste, que contribuirán a mantener el ambiente fresco.

La humedad y la nubosidad serán protagonistas durante el día, por lo que se recomienda salir con abrigo y tener en cuenta la posibilidad de precipitaciones débiles en distintos momentos.

Cómo seguirá el tiempo en La Plata durante el sábado

Para el sábado, el panorama meteorológico será similar. Se prevé otra jornada nublada y fresca, con lloviznas aisladas y temperaturas que volverán a ubicarse entre los 12 y los 16 grados.

De esta manera, el cierre de la semana estará marcado por la escasa presencia del sol, la humedad y las temperaturas moderadas, en un escenario que mantendrá el tiempo fresco en La Plata y sus alrededores.