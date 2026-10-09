Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Región

Viernes gris y húmedo en La Plata: pronostican lloviznas durante toda la jornada

La ciudad tendrá una jornada marcada por el cielo nublado, el tiempo fresco y la humedad. La temperatura oscilará entre los 12 y los 16 grados y las condiciones se mantendrán similares durante el sábado.

Por Redacción

El tiempo en La Plata se presentará este viernes con cielo nublado, ambiente fresco y húmedo y probabilidad de lloviznas aisladas a lo largo de la jornada. En ese contexto, se espera un día gris, con pocas variaciones en las condiciones meteorológicas y temperaturas que se mantendrán bajas.

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura mínima será de 12 grados, mientras que la máxima alcanzará los 16. Además, soplarán vientos moderados del sector sur y sudeste, que contribuirán a mantener el ambiente fresco.

La humedad y la nubosidad serán protagonistas durante el día, por lo que se recomienda salir con abrigo y tener en cuenta la posibilidad de precipitaciones débiles en distintos momentos.

Cómo seguirá el tiempo en La Plata durante el sábado

Para el sábado, el panorama meteorológico será similar. Se prevé otra jornada nublada y fresca, con lloviznas aisladas y temperaturas que volverán a ubicarse entre los 12 y los 16 grados.

De esta manera, el cierre de la semana estará marcado por la escasa presencia del sol, la humedad y las temperaturas moderadas, en un escenario que mantendrá el tiempo fresco en La Plata y sus alrededores.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?