Viernes inestable en La Plata: anuncian posibles lluvias y tormentas

La jornada de este viernes estará marcada por la nubosidad y la posibilidad de lluvias y algunas tormentas durante la tarde. Sin embargo, el pronóstico anticipa una mejora para el sábado y el domingo, con temperaturas más bajas y buenas condiciones para disfrutar al aire libre.

El tiempo se presentará inestable este viernes en La Plata y la región, con cielo parcialmente nublado a nublado y probabilidad de lluvias y algunas tormentas durante la tarde. Según el pronóstico, la temperatura oscilará entre los 15 y los 23 grados.

La jornada tendrá un ambiente templado, aunque la nubosidad y las condiciones meteorológicas podrían complicar algunos momentos del día, especialmente durante la segunda mitad.

Cómo estará el tiempo el sábado y domingo en La Plata

De cara al fin de semana, las condiciones comenzarán a mejorar. Para el sábado se espera una jornada parcialmente nublada, fresca y con vientos moderados del sector sur. La temperatura mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 18.

En tanto, el domingo llegará con mejores condiciones meteorológicas: se prevé cielo soleado, frío durante las primeras horas y un ambiente más templado hacia la tarde. Los vientos serán leves, con direcciones variables del sudoeste y este.

La temperatura tendrá una mínima de 7 grados y una máxima de 21.

De esta manera, después de un viernes con posibles precipitaciones y tormentas, La Plata tendrá un sábado más fresco y un domingo soleado, con condiciones mucho más favorables para las actividades al aire libre.