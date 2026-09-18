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La Región

Viernes soleado y con máxima de 22°C en La Plata: cómo seguirá el tiempo el fin de semana

Por Redacción

El viernes se presenta frío a templado en la capital bonaerense, con vientos leves del noreste. Para el sábado se espera un leve ascenso de la temperatura.

La ciudad de La Plata tendrá este viernes una jornada con cielo algo nublado y temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 22 grados, en un marco de condiciones frías durante las primeras horas del día y un ambiente más templado hacia la tarde.

Según el pronóstico, los vientos soplarán leves desde el noreste, mientras que la nubosidad se mantendrá variable a lo largo de la jornada.

Cómo seguirá el tiempo el sábado

Para el sábado se prevé una jornada con características similares, con cielo algo nublado y temperaturas que irán de los 11 a los 23 grados.

El viento continuará soplando de manera leve desde el noreste y se espera un ambiente frío durante la mañana, con un ascenso térmico hacia la tarde.

De esta manera, el fin de semana comenzará con condiciones meteorológicas estables y temperaturas levemente superiores a las registradas durante el viernes.

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