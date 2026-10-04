Vieytes celebra la Fiesta Criolla de la Mujer Rural con destrezas y folclore

En la localidad de Vieytes, partido de Magdalena, se realiza este domingo la “Segunda Edición de la Fiesta Criolla de la Mujer Rural”, una jornada que reúne tradiciones de campo, gastronomía, música y emprendimientos locales.

La celebración comienza a las 8.30 en la histórica Estación de Ferrocarril de Hipólito Vieytes y cuenta con entrada libre y gratuita. La propuesta es organizada por la ACEPT Nº 29 “Roberto J. Payró” junto a mujeres rurales, con el acompañamiento de la Municipalidad de Magdalena y distintas instituciones de la localidad.

Durante toda la jornada se desarrollan actividades vinculadas a las tradiciones criollas. El cronograma incluye un desfile tradicional, prueba de riendas para niños y mujeres, aparte campero, demostración de tropillas y una prueba libre mixta.

Además, funciona una feria con más de 90 artesanos, productores y emprendedores, que ofrecen productos regionales, artesanías y distintas opciones gastronómicas.

La actividad también cuenta con un buffet criollo y espectáculos de música folclórica durante la tarde.

La fiesta busca convertirse en un espacio de encuentro para vecinos y visitantes y, al mismo tiempo, reconocer el trabajo de las mujeres rurales y su aporte a la vida de la comunidad.