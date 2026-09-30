Vieytes se prepara para la 2ª Fiesta Criolla de la Mujer Rural en Magdalena

Este domingo 4 de octubre, la localidad de Vieytes, en el partido de Magdalena, será escenario de la segunda edición de la Fiesta Criolla de la Mujer Rural, una propuesta que reunirá durante toda la jornada actividades tradicionales, gastronomía, música y emprendimientos de la región.

La celebración comenzará a las 8:30 en la histórica Estación de Ferrocarril de Hipólito Vieytes y tendrá entrada libre y gratuita.

La propuesta es organizada por la ACEPT Nº 29 “Roberto J. Payró” junto a mujeres rurales, con el acompañamiento de la Municipalidad de Magdalena y distintas instituciones.

Destrezas criollas, feria y música

Uno de los principales atractivos de la jornada serán las actividades de campo, con propuestas para distintas edades. El cronograma incluye desfile tradicional, prueba de riendas para niños y niñas, prueba de riendas de mujeres, aparte campero, demostración de tropillas y una prueba libre mixta.

A lo largo del día también funcionará una feria con más de 90 artesanos, productores y emprendedores, que ofrecerán productos regionales, artesanías y distintas opciones gastronómicas.

La jornada contará además con un buffet criollo y espectáculos de música folclórica durante la tarde.

El cronograma completo

Las actividades comenzarán a las 8:30 y se extenderán hasta la noche:

9:00: izamiento de la bandera e inicio oficial.

9:30: desfile tradicional y entrega de reconocimientos.

10:30: prueba de riendas para niños y niñas.

11:45: prueba de riendas de mujeres.

13:30: almuerzo con buffet criollo.

14:00: espectáculos de artistas folclóricos.

14:30: palabras de las autoridades.

15:30: aparte campero.

16:30: demostración de tropillas.

17:30: prueba de riendas libre mixta.

18:30: cierre de las actividades de campo.

19:00: cierre artístico y bailanta popular con Perla Negra y Sole y su Grupo Orión.

La coordinación de las actividades de campo estará a cargo de Patricia Aranburú, mientras que Daiana Díaz tendrá a su cargo la locución y animación.

Una propuesta para conocer Vieytes

La fiesta busca poner en valor el trabajo de las mujeres rurales y las tradiciones vinculadas con la vida de campo, además de generar un espacio de promoción para productores y emprendedores de Magdalena y localidades cercanas.

La celebración se suma a otras propuestas que se vienen realizando en el distrito para impulsar el turismo rural y las actividades productivas y culturales de sus localidades.

La 2ª Fiesta Criolla de la Mujer Rural será este domingo 4 de octubre, desde las 8:30, en la Estación de Ferrocarril de Hipólito Vieytes, partido de Magdalena.

La entrada es libre y gratuita.