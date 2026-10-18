VIH: los avances científicos que abren un futuro prometedor

La lucha contra el VIH atraviesa uno de sus momentos más alentadores en décadas. Nuevos casos de pacientes que lograron controlar el virus sin necesidad de medicamentos, tratamientos que podrían administrarse apenas unas pocas veces al año y avances experimentales hacia una vacuna están transformando el horizonte de una infección que hoy puede mantenerse bajo control gracias a los tratamientos antirretrovirales.

Buena parte de estas novedades fueron presentadas durante la Conferencia Internacional sobre Sida AIDS 2026, celebrada en Río de Janeiro, donde investigadores de distintos países destacaron que los avances científicos están abriendo posibilidades que hasta hace pocos años parecían lejanas.

Uno de los anuncios más importantes fue la presentación de dos nuevos casos de remisión prolongada del VIH después de trasplantes de células madre. Se trata de pacientes que dejaron de recibir tratamiento antirretroviral y mantienen una carga viral indetectable.

Entre ellos aparece el denominado “paciente de Kansas City”, un joven que recibió un trasplante a los 21 años debido a una leucemia agresiva. Según los resultados presentados, lleva 14 meses sin tomar medicamentos contra el VIH y sin que el virus vuelva a detectarse en su sangre.

El segundo caso corresponde a una persona que también tenía hepatitis B y que, después de recibir células madre, logró mantenerse aproximadamente un año sin tratamiento antirretroviral y con carga viral indetectable.

Aunque estos procedimientos representan un avance extraordinario, los especialistas advierten que no constituyen una solución aplicable a toda la población. Los trasplantes de células madre implican riesgos importantes y se utilizan en situaciones médicas excepcionales, generalmente vinculadas con enfermedades oncológicas. Sin embargo, permiten estudiar cómo el organismo consigue controlar el virus y ofrecen pistas fundamentales para desarrollar futuras estrategias de curación.

Menos pastillas

Otro de los grandes avances está relacionado con la posibilidad de reducir la necesidad de tomar medicamentos todos los días.

Entre las innovaciones más destacadas aparece el lenacapavir, un medicamento de acción prolongada que permite prevenir la infección por VIH mediante una inyección cada seis meses. Su elevada eficacia representa un cambio importante en las estrategias de prevención.

En paralelo, los investigadores avanzan en nuevas alternativas terapéuticas para personas que ya viven con el virus.

Durante la conferencia se presentaron resultados de los ensayos ISLEND-1 e ISLEND-2, que evaluaron una combinación oral de islatravir y lenacapavir administrada una vez por semana.

Los primeros resultados mostraron que este esquema experimental puede mantener la supresión viral en personas que ya tenían una carga viral indetectable, con una tolerancia favorable.

La posibilidad de reemplazar las pastillas diarias por tratamientos semanales o de acción prolongada podría mejorar considerablemente la calidad de vida, facilitar la continuidad de los tratamientos y reducir el estigma asociado con la medicación cotidiana.

La búsqueda de una vacuna

La investigación también avanza en uno de los desafíos más difíciles de la medicina: desarrollar una vacuna eficaz contra el VIH. El principal obstáculo es la extraordinaria capacidad del virus para modificar su estructura y escapar de las defensas del organismo.

Sin embargo, nuevos estudios experimentales consiguieron estimular la producción de anticuerpos capaces de reconocer regiones del virus que presentan menos variaciones.

Algunos resultados obtenidos en animales fueron alentadores y abren el camino a futuras investigaciones en seres humanos. Por ahora, ninguna de estas alternativas constituye una vacuna aprobada, pero representan pasos importantes hacia ese objetivo.

Pese al entusiasmo, la conferencia dejó una advertencia: los descubrimientos científicos no garantizan que todas las personas puedan acceder a ellos.

En América Latina, donde las nuevas infecciones aumentaron un 25% entre 2010 y 2025, el elevado precio de algunos medicamentos y las restricciones comerciales siguen dificultando la incorporación de tecnologías innovadoras.

La presidenta de la Sociedad Internacional de Sida, Beatriz Grinsztejn, destacó que el desafío consiste en garantizar que los tratamientos y las herramientas de prevención lleguen a quienes los necesitan, independientemente de dónde vivan.

Aunque todavía queda camino por recorrer, el panorama científico cambió profundamente. Los tratamientos actuales permiten controlar eficazmente el VIH y las nuevas investigaciones abren perspectivas cada vez más alentadoras para simplificar su abordaje y avanzar hacia una futura cura.