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Piden los vecinos

Villa Elisa: vecinos denuncian inundaciones y criadero de mosquitos, por una zanja tapada:

Frentistas de la zona de 12 entre 421 y 421 bis advierten que el entubamiento está completamente obstruido. Temen por la proliferación del dengue.

Por Redacción

La falta de mantenimiento hidráulico mantiene en vilo a los frentistas de Villa Elisa, quienes denuncian una situación crítica sobre la calle 12, entre 421 y 421 bis, debido al bloqueo total del entubamiento de la zanja. Según relatan los habitantes de la cuadra, el estancamiento permanente del agua transformó el desagüe en un foco infeccioso y un peligroso criadero de mosquitos, sumado a que cada precipitación provoca severas inundaciones que cubren la calzada, las veredas e incluso ingresan a los patios de las viviendas.

Ante la persistencia del problema y el avance de las lluvias, la comunidad del barrio pide una intervención urgente de las cuadrillas municipales para destapar los conductos y sanear el sector. En diálogo con este medio, uno de los frentistas afectados resumió el malestar generalizado de la cuadra: "Hemos hecho reclamos hasta el hartazgo, tanto en forma personal como telefónica, a la Delegación Comunal de Villa Elisa, sin resultado alguno".

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