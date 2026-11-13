Villa Elvira: un caño roto volvió intransitable la zona

Familias del barrio San Luis en la localidad de Villa Elvira expresaron su profunda preocupación y hartazgo ante la falta de respuestas frente a un grave problema de infraestructura en la zona de calle 8 bis entre 81 y 83. El conflicto comenzó hace varios meses cuando las cuadrillas acudieron a reparar una presunta fuga: "Ya hace varios meses han reparado un caño roto y han tapado, y nos hemos enterado de que el caño nunca se arregló; entonces empezó la pérdida, es más, se ha roto de nuevo el pavimento más la circulación de autos y camiones", señalaron con indignación los frentistas afectados.
La situación vial se ha tornado crítica debido al constante paso de vehículos pesados sobre un terreno debilitado, lo que genera zanjas profundas, acumulación de agua y un riesgo latente tanto para conductores como para peatones.
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