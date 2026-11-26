La situación ambiental alcanzó un punto crítico tras la consolidación de un basural crónico gigante en la intersección de Ruta 11 y 601, en Villa Elvira. Según denuncian los habitantes del sector, el foco infeccioso persiste desde hace casi una década sin una solución definitiva. "Más de 8 años con esto, cada vez peor", advirtieron frentistas de la zona, quienes alertan por el avance de residuos domiciliarios, escombros y "restos de todo tipo, hasta autos cortados".

A pesar de los reiterados avisos a las autoridades locales, la comunidad señala que las respuestas actuales no logran frenar el vuelco ilegal de desechos ni el desguace clandestino de vehículos en el lugar. "Se llama directamente a la Delegación Villa Elvira, el tema es que cada tanto limpia el camión pero al rato está así, no van a fondo con la cuestión", explicaron los vecinos respecto a la falta de control y saneamiento estructural del terreno.

Frente a la proliferación de roedores y el peligro sanitario que afecta diariamente al barrio, el reclamo apunta ahora a una intervención integral por parte de la Municipalidad de La Plata. "Por favor, se pide que alguien se ocupe a fondo de este problema", insistieron desde el vecindario, exigiendo no solo la erradicación total del basural en Ruta 11 y 601, sino también medidas de vigilancia permanente para evitar que el predio vuelva a convertirse en un vertedero.