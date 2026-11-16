Villa Lenci se vistió de gala y festejó sus 71 años

El Club de Fomento Villa Lenci celebró sus 71 años con una fiesta que reunió socios, directivos, vecinos y representantes de distintas entidades. La institución de Altos de San Lorenzo realizó el festejo tras una historia construida en el barrio, con actividades deportivas, educativas y sociales que acompañan a generaciones de chicos y chicas.

Desde la entidad destacaron la alegría de ver crecer a quienes llegan para jugar al fútbol, practicar vóley, patinar, estudiar o participar de otras propuestas.

“El corazón de un barrio que nunca dejó y nunca dejará de latir”, expresaron al repasar el camino recorrido y los proyectos que todavía quedan por cumplir. También agradecieron a quienes aportan tiempo y esfuerzo para que el club mantenga sus puertas abiertas de lunes a lunes.

Villa Lenci fue fundado el 22 de octubre de 1955. Tiene su sede social en 22 y 76 y su predio deportivo en 21 y 78. Participa en la Liga Amateur Platense y ofrece actividades recreativas y formativas.

“Fue una noche hermosa, con vecinos y miembros del club. Queremos seguir haciendo obras y sumando actividades”, destacó Joel Paz, presidente de Villa Lenci desde 2022.

Según comentó Paz, la intención del Club es seguir sumando actividades mientras continúan renovando la sede social.

Entre las distintas entidades que estuvieron presentes en el festejo estuvieron autoridades de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas.