La tradicional cena anual solidaria de la Fundación Florencio Pérez reúne este miércoles a representantes de la política, la Justicia, el ámbito académico, el empresariado y distintas instituciones de La Plata y la Región. El encuentro se desarrolla en el salón Vonharv y funciona, una vez más, como antesala de los festejos por el 144° aniversario de la Ciudad.

La gala cuenta con la presencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, acompañado por su esposa Soledad Quereilhac; el intendente platense, Julio Alak, junto a su esposa Ana Sanguinetti; el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Torres; Raúl Kraiselburd, presidente de la Fundación Florencio Pérez.

También participan el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber; el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; la ministra de Comunicación Pública provincial, Jessica Rey; y el intendente de Magdalena, Lisandro Hourcade. La convocatoria incluye además a legisladores, concejales, empresarios y referentes de distintas organizaciones.

Este año, las donaciones estarán destinadas a financiar distintos proyectos de la Fundación Florencio Pérez, entre ellos programas de apoyo escolar en clubes barriales, orientados a acompañar la enseñanza de chicos de entre 7 y 10 años y colaborar con las escuelas.

También se contemplan mejoras edilicias en clubes y campañas de prevención sanitaria en barrios vulnerables, que serán ejecutadas por la Facultad de Ciencias Médicas.