Volver a Malvinas hoy, en la piel de un ex combatiente de La Plata: "Nos reciben con una hostilidad cada vez mayor"

En días en los que el tema Malvinas vuelve a estar en la agenda política, un grupo de ex combatientes de La Plata y otras ciudades del país, junto a familiares de soldados caídos en la guerra de 1982, viajó al archipiélago para recorrer antiguos escenarios de conflicto y visitar el cementerio de Darwin, donde descansan los restos de decenas de compatriotas.

Para muchos de ellos, era la primera vez que regresaban a las Islas desde el conflicto armado. Para Fernando Maríno, integrante del CECIM La Plata, sin embargo, se trató de la séptima visita al lugar donde luchó con un fusil en la mano cuando apenas tenía 18 años. "El principal objetivo de cada uno los regresos es homenajear a nuestros compañeros caídos en Malvinas, a los que están en el Cementerio de Darwin", comenzó diciendo Marino. "Ese es el primer motivo. Por supuesto que también lo hacemos por nosotros mismos porque tenemos esa necesidad de reencontrarnos con los lugares donde hemos combatido y sentar presencia en las islas. Quero decir que hay una serie de motivos por los cuales volvemos, pero lo principal siempre es brindar un homenaje a los soldados caídos".

Durante una entrevista realizada este martes en el programa "Inteligencia Artesanal", por la radio La Redonda 100.3, el excombatiente comentó que pasaron nueve años desde su última visita, y explicó que algunas cosas cambiaron desde entonces. "En este caso en particular, había un valor agregado para mí y es que tumbas en Darwin por fin tienen el nombre de cada uno de los soldados que están sepultados. Sabemos que durante mucho tiempo las cruces del cementerio tenían esa frase tan famosa pero un poco triste para nosotros que era la que habían colocado los ingleses: "soldado argentino solo conocido por Dios". Pero después de muchos años de reclamos por parte del Centro de De Ex Combatientes de La Plata se consiguió que, por intermediación de la Cruz Roja Internacional, un equipo de antropología forense pudiera identificar los restos".

En ese marco, Marino habló de los motivos personales y el significado que tiene para él cada visita, con las emociones todavía intactas. "Bueno, como dije, mi última vez había sido en el 2017, antes de la pandemia. Con esta ya son siete las veces que visité las islas, y lo hago por lo que decía al comienzo. Siento que tengo un compromiso moral y afectivo con mis compañeros caídos y de verdad quisiera ir más seguido, pero las circunstancias a veces son complejas. Es que para nosotros son nuestros hermanos, literal, quienes quedaron ahí".

Y agregó: "Yo siempre pienso que no estoy en ese lugar simplemente porque la bomba que cayó sobre nuestra posición impactó a 2 metros de distancia y se llevó a mi compañero y no a mí. Sino, yo mismo estaría ahí, en Darwin. Y si me hubiera tocado, me hubiese gustado que mis compañeros no se olviden de mí, que me vayan a visitar y me recuerden. Por ejemplo, en este viaje junto a nueve excombatientes, también fueron algunos acompañantes, entre ellos la hermana de un soldado. Para mí, es como si hubiera ido mi hermana porque incluso siento ese compromiso frente a las familias de los soldados caídos. A veces me pregunto, ¿dónde está el resto de la gente, que no va?. Los políticos, por ejemplo. No veo fotos de ningún político caminando por el Cementerio de Darwin. ¿Por qué siempre son excombatientes los que van? ¿Por qué no van las fuerzas militares?. Jamás vi una foto de algún representativo de las fuerzas militares caminando entre las tumbas, brindando su homenaje, siendo que fueron ellos los que nos mandaron a esa guerra".

Marino compartió el viaje con una delegación integrada por excombatientes de La Plata, La Matanza y Córdoba, además de familiares de soldados caídos y periodistas, con quienes recorrió los principales escenarios de la guerra de 1982. También con ellos experimentó en carne propia un aumento de la hostilidad de los habitantes británicos, conformen se suceden los reclamos argentinos por la soberanía.

"Siempre voy a volver por más que nos maltraten", admitió, "porque son cada vez más hostiles a nuestras visitas. Permanentemente nos hacen sentir que no somos bienvenidos. Ya el hecho de que el Aeropuerto se encuentre actualmente en la base militar de Mount Pleasant hace que cuando uno llega sienta esa hostilidad. No es un aeropuerto civil ni comercial, vos estás llegando a una base militar. Esta vez, como no me pasó en mis viajes anteriores, sentí fuertemente la presencia militar. Muchos soldados armados pegados a nosotros, con una actitud extremadamente hostil. Está, claro que saben bien quienes somos los que llegamos, la empresa de la aerolínea tiene el listado de los pasajeros que viajan y es muy fácil identificarnos. Pero, más allá de eso, a mi me encanta incomodarlos, me gusta que ellos sientan que estamos ahí para recordarles que están ocupando un lugar que no les pertenece. Por eso nos someten a controles humillantes y en la Ciudad sentimos de manera permanente la presencia policial, que nos vigila a cada paso. No importa. Nosotros nunca vamos a renunciar a nuestro reclamo y siempre vamos a estar presentes ahí para recordarles que las Malvinas son argentinas".

En otro pasaje de la entrevista, Marino hizo referencia al hecho que volvió a encender el debate sobre la soberanía de las islas: la bandera exhibida por los jugadores de la Selección de fútbol con la leyenda 'Las Malvinas son argentinas', luego de la victoria ante Inglaterra en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. "Bueno, obviamente me puso muy felíz por varios motivos. Primero, por haberle ganado inglaterra y de la manera en que se le ganó. Siempre es una una pequeña venganza, muy pequeña, pero no importa, venganza al fin. No cubre ni oculta lo que hemos sufrido y padecido pero por lo menos es una satisfacción. Y va de la mano con otro hecho, que tiene que ver con la prohibición que se había establecido en los estadios del Mundial para mostrar banderas con inscripciones de tinte político. No se puede tapar el sol con las manos, ¿no?. Ese trapo que recibieron los jugadores al término del partido demuestra que el sentimiento por Malvinas que tiene el pueblo no se puede tapar de ninguna manera, y los jugadores, que son parte del pueblo, la tomaron como propia, la mostraron y la levantaron. Para nosotros fue una gran satisfacción".

Y vinculado al episodio del Mundial, Marino expresó su opinión sobre las repercusiones que ese hecho tuvo a nivel diplomático y político en nuestro país, al punto de incentivar al Gobierno nacional a reactivar gestiones sobre la soberanía en el archipiélago. "En ese punto soy un poco más escéptico. Permíteme dudar de las intenciones políticas. No dudo del pueblo, porque, como lo hizo a través del fútbol, jamás dejó de de expresar sus sentimientos sobre Malvinas. Ahora, esa expresión genuina no pasa con los políticos. Por un hecho surgido de una expresión popular, ahora impulsan un reclamo que está en la Constitución Nacional y que debería ser una causa nacional, más allá de los políticos de turno".

La entrevista completa, en el audio adjunto: