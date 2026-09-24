Ya anunciaron otro paro universitario en octubre

El conflicto en las universidades públicas no da tregua y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se encamina a sumar un nuevo día sin actividad académica ni administrativa antes de la nueva Marcha Federal. Por un lado, la Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata (ATULP) anunció una nueva huelga de 24 horas sin concurrencia a los puestos de trabajo para el próximo 7 de octubre. En tanto, los docentes participaron ayer de una consulta nacional para votar sobre la continuidad del plan de lucha.

La medida responde al reclamo por la plena puesta en vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional, la recomposición salarial del personal y la falta de respuestas en las paritarias. Desde el gremio nodocente remarcaron que el acatamiento del paro del último martes alcanzó un 97%, lo que paralizó casi en su totalidad el funcionamiento de las facultades y colegios preuniversitarios.

Dada la importancia del personal administrativo, técnico y de mantenimiento para la apertura y desarrollo normal de las unidades académicas, se prevé que la jornada del 7 de octubre vuelva a resentir severamente la actividad presencial.

Además, desde la organización gremial resaltaron que “la ley no se toca, se cumple”, en referencia al fallo judicial que intimó al Poder Ejecutivo a aplicar la normativa de financiamiento universitario en un plazo de cinco días bajo apercibimiento de multas diarias.

DOCENTES

Por su parte, el sector docente nucleado en Adulp y Conadu llevó adelante una Consulta Nacional a la docencia de las universidades públicas para definir los pasos a seguir dentro del plan de lucha.

En La Plata se habilitaron seis sedes de votación donde los afiliados pudieron manifestar su postura. De acuerdo con la boleta de la consulta, los docentes votaron entre distintas modalidades de acción, que incluyen paros de 24, 48, 72 horas o por tiempo indeterminado.

Asimismo, la consulta contempló medidas locales como clases públicas, volanteadas y marchas de antorchas, de cara a la preparación de lo que será la quinta Marcha Federal Universitaria prevista para el jueves 15 de octubre.