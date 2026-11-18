Atención los automovilistas que deban circular por la zona de Plaza Moreno ya que se encuentra cortado el tránsito en 12 entre 51 y 53 por el armado del escenario que se utilizará en el marco de los festejos por 144° Aniversario de La Plata.

La recomendación es evitar la zona debido a que por el lugar sólo se puede transitar caminando, mientras avanzan los preparativos para una jornada de música en vivo que reunirá mañana, desde las 15:30hs., a destacados artistas nacionales y locales.

Además coincide con la segunda edición de la Semana de la Música y en ese contexto esta tarde, desde las 17hs., la actividad estará dedicada al tango en el Pabellón de la Música de Plaza San Martín, en 51 entre 6 y 7, e incluirá clases de tango a cargo de los integrantes de la Casa del Tango Santiago Lizarte, Carla Salas y Fernando Troncoso, además de una presentación en vivo de la Orquesta Raúl Gaggiotti.

A su vez, la propuesta contará con musicalización con vinilos a cargo de DJ Fachatosta, el espectáculo homenaje Cátulo 120 años de Lautaro Mazza y Oscar De Elia, la conducción de Fernando Troncoso y Romina Nieto y la transmisión en vivo de Derecho Viejo.

Mañana, la propuesta comenzará con la presentación de El Tío Valen, que obtuvo el tercer puesto en La Plata Rock. A continuación, será el turno de Voltage, la banda que alcanzó el segundo puesto en el certamen municipal y que también tendrá la oportunidad de mostrar su música ante el público platense.

La programación seguirá con Isla Mujeres, una de las propuestas destacadas de la escena independiente local, que llevará su repertorio al escenario principal de la celebración. Luego se presentará La Cumparsita, que aportará su impronta rockera a una jornada que reunirá diferentes géneros y estilos musicales.

Más tarde, el público podrá disfrutar de un homenaje especial al Indio Solari a cargo de Etiqueta Negra junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil Bonaerense del Programa de Coros y Orquestas de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

La celebración continuará con Dillom, uno de los referentes de la nueva generación de la música urbana argentina, que llegará a Plaza Moreno con una propuesta que combina rap, rock y sonidos alternativos.

Finalmente, Los Palmeras serán los encargados de cerrar los festejos con un espectáculo a puro ritmo de cumbia santafesina.