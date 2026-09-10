Ya evalúan el impacto que tendría el shopping en los centros comerciales

La inauguración de un shopping en Ringuelet prevista para mediados del próximo año ya abre las puertas para estimaciones, alertas e incertidumbre sobre el impacto que podría tener en los centros comerciales de la Ciudad, principalmente en el segmento de primeras marcas.

Entre las estimaciones se abre la posibilidad de que los propietarios de los locales de los centros comerciales puedan disminuir el precio de los alquileres como una medida de competencia.

Aunque está prevista la apertura para mediados de 2027, algunos sectores ya empiezan a pensar en lo que será el futuro de los centros comerciales en las calles 8, 9, 12, 51, Los Hornos, 501 en Gonnet y Cantilo en City Bell, entre otros lugares.

Valentín Gilitchensky, referente de la Asociación Comercial de Calle 8 y la Federación Empresaria de La Plata (FELP), dijo que “habrá marcas que irán directamente al shopping y otras que tratarán de sostener dos locales, uno en el shopping y otro en el centro comercial en el que se encuentre en ese momento y luego de un tiempo definirá qué harán finalmente, según la demanda de los clientes y si sigue siendo redituable”.

Se analiza en el sector que este tipo de conversaciones entre marcas y centros comerciales, donde suele aparecer la exclusividad, puede exceder los límites de una ciudad, en este caso, La Plata.

Aunque no está directamente vinculado al nuevo emprendimiento, una muestra de lo que viene puede ser el cierre de una tienda de 5 y 50 de la marca de calzado Sarkany.

Según la martillera Gisela Agostinelli, la apertura del shopping provocará “un impacto en relación a los locales comerciales del centro platense, de City Bell y Los Hornos, sobre todo al principio, cuando se transforme en una novedad. Creemos que influirá en diferentes rubros: gastronómico, indumentaria, entretenimiento. Pero como ocurre con todas las cosas, estará también el comportamiento del cliente. Aquel que es fiel y está acostumbrado a ir a calle 8, a calle 12, a City Bell, va a seguir yendo a pesar del nuevo centro comercial y estará también el cliente que se va a sentir cómodo, ir a algo moderno, novedoso, diferente y se va a volcar al shopping. Eso va también a depender del gusto y de la comodidad de cada persona. Incluso, probablemente, generará modificaciones en los precios de alquileres de locales comerciales en los centros tradicionales”.

Para el martillero Ramón Penayo “siempre hay incertidumbre sobre lo que puede llegar a ocurrir ante alguna novedad. De todos modos puede haber un cimbronazo al principio pero después todo se va a acomodar”. El profesional también compartió un dato: “Con la bajada de consumo y otras variables económicas de la actualidad, después de la pandemia nunca se llegó a un 100% de ocupación de locales comerciales. De hecho hay cada vez más locales cerrados hoy mismo. Esto es dinámica comercial pura. Si rinde se queda, de lo contrario cambia de planes. Las grandes marcas hacen un estudio de mercado y si observan que pueden rendir abren sus puertas en el lugar más redituable. Y en otra escala se observa que hay muchos locales de cercanía que apuestan a abrir y les va bien en Los Hornos, en City Bell, en Gonnet”.

Otros martilleros y comerciantes consultados indicaron que la creación del shopping es una “realidad inevitable” y se cree que, en principio, van a ir por el comercio de grandes marcas. También, por las propuestas de oportunidad ante destacados eventos que puedan tener lugar en la Ciudad.

Se apunta que los precios de alquiler de locales en los centros comerciales bajarán para competir. Además están quienes piensan que, por su ubicación, el nuevo emprendimiento traerá gente del sur del gran Buenos Aires (Quilmes , Berazategui).

SANGRÍA Adriana Costantini anunció el cierre definitivo de sus locales de La Plata y City Bell tras 14 años de actividad y lanzó una liquidación total. Se suma a una serie de cierres de comercios. Adriana Costantini anunció el cierre definitivo de sus locales de La Plata y City Bell tras 14 años de actividad y lanzó una liquidación total. Se suma a una serie de cierres de comercios.