Ya no le ponen tope al bono de los médicos

El Bono de Ejercicio Profesional (BEP) que cobran los médicos en diversos consultorios de la Ciudad suma reclamos y fricción. El precio ya no es uniforme y llegan a pedir hasta 35.000 pesos para consultas y prácticas ambulatorias.

El BEP lo pagan los afiliados de todas las obras sociales y como los pacientes no reciben factura u otro comprobante por el pago que realizan se generan momentos de incomodidad para numerosas personas que temen sufrir alguna dificultad en caso de que no puedan o no quieran pagarlo.

“Te lo piden en la secretaría de los consultorios, como si fuera una imposición, pero no te dan ningún comprobante para saber qué es lo que se está pagando”, dijo un lector que habló con este diario. A la vez, según dijo, se queda sin la posibilidad de gestionar un reintegro a través de un coseguro.

“A mediados de año me habían cobrado 25.000 pesos y ahora piden hasta 35.000 pesos. Fui a realizarme un chequeo en un consultorio externo de un hospital privado. Te pasan el alias del médico directamente y tenés que hacer la transferencia antes de ingresar a ver al profesional que te van a atender”, resumió un paciente que se realizó un chequeo cardíaco.

Otra paciente que tuvo que concurrir a un consultorio de otorrinolaringología contó que al pedir el turno le dijeron que tenía que pagar 30.000 pesos, sólo en efectivo y al llegar al lugar le explicaron que se trataba del Bono de Ejercicio Profesional. “Te lo piden cuando dejás los datos personales y casi que no hay margen para decir que no. En ningún momento amagaron con hacer un comprobante por el dinero recibido”, describió la mujer que es afiliada de una obra social y agregó: “cobran la consulta a través de la obra social y además reciben el dinero en efectivo. Nadie controla nada y como no hay precios de referencia se cobran distintos montos”.

El pago del BEP genera cierta incomodidad para los pacientes en los consultorios

El Bono fue implementado por distintos especialistas para cobrar, fundamentalmente, en consultorios privados, donde hay profesionales de la salud de diversas especialidades, desde clínicos hasta cardiólogos, dermatólogos y pediatras.

Comenzó hace varios años, cuando IOMA dejó de lado el cobro del copago del Bono B a los afiliados en los consultorios, tal como ocurre con el Bono A. Con el paso del tiempo, los médicos comenzaron a cobrarlo a los afiliados de distintas obras sociales, como un “copago” pero sin comprobantes a cambio.

El Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires Distrito 1 implementó un bono llamado Gastos Complementarios de Consultorio, en 2022. Por disposiciones de los ministerios de Salud y de Justicia, más la Asesoría General de Gobierno y el IOMA, se dio marcha atrás con la medida. En 2023, sociedades médicas de especialidades crearon el BEP que se cobra en la actualidad.