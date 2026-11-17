Con alto acatamiento se cumplió ayer una nueva jornada de paro de los docentes y nodocentes universitarios, jornada que sumó 45 días sin clases en colegios preuniversitarios y buena parte de las facultades de la Universidad Nacional de La Plata.

Según fuentes gremiales, el paro docente tuvo “muy alto nivel de acatamiento. Solo en unas pocas unidades académicas hubo actividad; en el resto, fue un paro contundente”, se indicó en el gremio de los docentes universitarios de La Plata, Adulp.

Las mismas fuentes indicaron que la medida de fuerza estuvo “potenciado por el acompañamiento del paro nodocente”.

La protesta tuvo fuerte impacto en los colegios Anexa, Nacional, Liceo y el Bachillerato de Bellas Artes.

En tanto, el paro casi no tuvo acatamiento en las facultades de Económicas, Informática y Odontología.

El conflicto, por el que reclaman docentes y nodocentes mejoras salariales y mayor presupuesto para el sector, continuaría la próxima semana con otro paro y movilización el 25 de noviembre o bien en la fecha que traten el presupuesto nacional en el Congreso.

“Estamos reclamando la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la inclusión de la LFU en el presupuesto 2027, único camino para recuperar los 35 puntos porcentuales de salarios que perdimos”, dijo una fuente gremial que habló con este diario.