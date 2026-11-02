Ya se sabe cuáles son las primeras bandas finalistas de "La Plata Rock"

La Municipalidad llevó adelante la primera semifinal de La Plata Rock, el programa destinado a promover y proyectar a bandas y artistas emergentes de la ciudad que recibió más de 1.000 inscripciones y avanza hacia su gran final, cuyo primer puesto tendrá la oportunidad de participar del Quilmes Rock 2027. La jornada se desarrolló el último sábado en el playón de la Estación Provincial de Meridiano V, donde se presentaron en vivo ante el público Sync Rodeos, Juabru, La Probation, El Tío Valen, Caro Conzonno, Yasar, Hotel Rwanda, Ktacumbas, Luch Ono Band y Rock Nacional. Tras las presentaciones, el jurado eligió a Luch Ono Band, El Tío Valen Y Yasar como los tres primeros finalistas del certamen.

La segunda semifinal se realizará el domingo 8 de noviembre desde las 16:00 en el auditorio del Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, ubicado en 50 entre 6 y 7, donde se presentarán los diez proyectos restantes y se definirán otros tres finalistas. La selección de los 20 semifinalistas y los ocho suplentes estuvo a cargo de un jurado integrado por reconocidos referentes de la música nacional: Michel Peyronel, Marcelo Moura, Paula Rivera, Goura, Martín Bonetto, Juan Di Natale y Federico Moura. Los proyectos fueron distribuidos en dos semifinales de diez participantes y cuatro suplentes cada una.

CÓMO SIGUE EL CERTAMEN

Las seis bandas seleccionadas en las dos semifinales accederán a la gran final, prevista para el lunes 16 de noviembre a partir de las 16:00 en Plaza Rocha, ubicada en 7 y 60. El proyecto que obtenga el primer puesto formará parte de la grilla oficial del Quilmes Rock 2027, mientras que los ganadores del segundo y tercer puesto participarán de la apertura del escenario principal de los festejos por el aniversario de La Plata 2026.

Tanto la segunda semifinal como la gran final serán con entrada libre y gratuita, ofreciendo nuevas oportunidades para que la comunidad conozca y acompañe a los talentos emergentes de la escena local. La iniciativa forma parte de las políticas culturales impulsadas por la gestión del intendente Julio Alak para fomentar la producción musical platense, ampliar las oportunidades de desarrollo artístico y generar nuevos espacios de difusión.