Ya tiene fecha la inauguración de la Plaza España: las fotos de cómo quedó

Este lunes 12 octubre se concretará la inauguración de la nueva Plaza España tras la ejecución de las obras del Municipio. La jornada contará con un gran encuentro artístico y cultural, según informaron las autoridades.

La propuesta, gratuita y abierta a todo público, contará con la participación de representantes de las distintas colectividades de la comunidad española, que compartirán bailes típicos y otras expresiones vinculadas a sus tradiciones.

La jornada comenzará a las 11:30 con la recepción del embajador y continuará a las 12:00 con el acto protocolar, que contará con la participación de autoridades y representantes de las instituciones de la colectividad española, junto a sus abanderados y escoltas con banderas de ceremonia.

La ceremonia estará encabezada por el intendente Julio Alak; el embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde; y el vicecónsul de España en La Plata, Cristian Gustavo Foyth López, entre otras autoridades.

A partir de las 13:00 comenzará la programación artística con una jota instrumental interpretada de manera conjunta por las instituciones españolas. Participarán el Centro Asturiano de La Plata, el Centro Aragonés de La Plata, el Centro Castellano Leonés y el Círculo Cultural Andaluz, que también ofrecerán una presentación conjunta de sevillanas.

Desde las 14:00, en tanto, las actividades continuarán en la plaza con propuestas del Centro Gallego y el Círculo Cultural Andaluz, y a las 15:00 se sumarán nuevas presentaciones del Centro Castellano Leonés, el Centro Asturiano de La Plata —junto al Estudio Farala— y las restantes instituciones participantes.

El último bloque comenzará a las 16:00 e incluirá actuaciones del Centro Asturiano de La Plata, el Círculo Cultural Andaluz y Silvaña, además de un paso doble conjunto a cargo de las instituciones españolas, mientras que el cierre será a las 17:00 con la presentación de la banda Toro y Luna.

Cabe recordar que la puesta en valor de Plaza España estuvo enmarcada en el Plan de Recuperación del Espacio Público que impulsa la gestión del intendente Alak e incluyó la reestructuración de su diseño, el reacondicionamiento del paisaje y la mejora del equipamiento.

CRONOGRAMA ARTÍSTICO Y CULTURAL

13:00HS: Jota instrumental de Centro Asturiano de La Plata, Centro Aragonés de La Plata, Centro Castellano Leonés y Círculo Cultural Andaluz – Ana Laura; Sevillanas

14:00HS: Centro Gallego – Música; Círculo Cultural Andaluz – La Paya; Centro Gallego – Cantaruyeiros; Círculo Cultural Andaluz – Belén

15:00HS: Centro Castellano Leonés; Círculo Cultural Andaluz – Ana Laura; Centro Asturiano de La Plata – Estudio Farala; Centro Gallego – Baile

16:00HS: Centro Asturiano de La Plata – Estudio Farala; Círculo Cultural Andaluz – La Paya; Centro Asturiano de La Plata – Silvaña; Paso doble – participación conjunta de las instituciones españolas

17:00HS: Cierre musical a cargo de Toro y Luna