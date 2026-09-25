YPF también aumentará los precios de sus combustibles en La Plata y la Región. La petrolera anunció este viernes una suba promedio del 1% en todo el país, que se hará efectiva en las próximas horas.

Hasta esta mañana, antes de que comenzara a aplicarse el nuevo ajuste, los precios relevados en las estaciones de YPF eran de $2.091 para la nafta Súper, $2.276 para la Infinia y $2.368 para la Infinia Diesel.

Con el incremento anunciado, y tomando como referencia esos valores, los precios quedarían en torno de $2.112 para la Súper, $2.299 para la Infinia y $2.392 para la Infinia Diesel, aunque las pizarras pueden presentar diferencias de acuerdo con la estación y la aplicación del esquema de precios de la compañía.

La actualización de YPF se produce un día después de que Shell, Axion y Puma aplicaran aumentos de entre el 2% y el 5% en sus combustibles. De esta manera, las principales petroleras volvieron a mover sus precios en las estaciones de servicio de La Plata, Berisso y Ensenada.

En Shell, la nafta Súper había pasado a $2.229 por litro, mientras que la V-Power quedó en $2.495 y el diésel premium en $2.625.

En Axion, la Súper se ubicó en $2.219, la premium en $2.479, el diésel común en $2.339 y el diésel premium en $2.599.

Por qué aumenta YPF

Según informó la empresa, la actualización se realiza en el marco del esquema de buffer de precios que YPF implementa desde abril y que mantiene vigente frente a la extensión del conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre el precio internacional del crudo.

La compañía explicó que este mecanismo busca evitar trasladar de manera inmediata la volatilidad del petróleo a los precios locales y acompañar la evolución de la demanda en un contexto de libre mercado.

A la vez, YPF continuará utilizando su sistema de micropricing, mediante el cual realiza ajustes específicos de acuerdo con variables como la oferta y la demanda, la competencia, las franjas horarias, los corredores y las distintas zonas geográficas.

El nuevo incremento se produce en un escenario de fuerte movimiento del petróleo internacional. El Brent volvió a superar los US$100 por barril, en medio de la tensión en Medio Oriente y las declaraciones cruzadas entre Estados Unidos e Irán.

Con el aumento que comenzará a reflejarse en las próximas horas, el litro de nafta Súper de YPF quedará por encima de los $2.100 en La Plata, mientras que la Infinia se acercará a los $2.300.