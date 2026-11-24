Otra densa columna de humo negro se pudo observar desde distintos puntos de la región y volvió a generar preocupación entre los vecinos. Ayer dieron cuenta de la situación en las zonas aledañas al Complejo Industrial de YPF en Villa Nueva, de Berisso, durante la tarde, mientras que en la mañana de este martes tomaron una foto desde la Autopista La Plata -Buenos Aires en la que se aprecia la misma situación

Ante la inquietud provocada por el fenómeno visible a distancia, anoche desde la compañía petrolera informaron en un comunicado oficial sobre el origen técnico del episodio. Manifestaron que el incidente se desencadenó a partir de una falla en el suministro de energía dentro de la planta.

“Desde YPF informamos que, a raíz de un pestaneo eléctrico, algunas unidades del Complejo registraron una detención operativa, lo que pudo generar una columna de humo negro visible desde zonas aledañas”, precisaron desde la empresa para llevar tranquilidad. Al tiempo que aseguraron que los protocolos internos de seguridad se activaron de inmediato tras la parada operativa de las unidades afectadas, logrando normalizar el escenario en pocos minutos.

“El personal técnico intervino y la situación ya se encuentra controlada. El humo está en proceso de disipación”, agregaron en el parte oficial, y descartaron cualquier tipo de peligro ambiental o sanitario para los habitantes del entorno: “El evento no representa riesgo para la comunidad”.

Lo cierto es que esta mañana el episodio volvió a repetirse y a generar inquietud en los barrios aledaños.