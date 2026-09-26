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Golpe al bolsillo

YPF se sumó este sábado al aumento de precio de la nafta: así quedaron las pizarras en La Plata

La petrolera de bandera nacional aplicó hoy el incremento en sintonía con la medida adoptada por las marcas internacionales. En la Ciudad ya se siente el impacto en los surtidores

Por Redacción

La empresa YPF finalmente aplicó este sábado la suba del precio de sus combustibles y de esa forma se suma a la medida adoptada por las petroleras en el transcurso de esta semana. En La Plata los conductores ya percibían los incrementos en los surtidores de la marca nacional. 

En el caso de la nafta común (Súper) de YPF, en nuestra ciudad y alrededores el valor del litro pasó de $2.091 a $2.115 (+1,14%), mientras que la premium (Infinia) se estiró de $2.276 a $2.309 (+1,45%). El diesel de la firma argentina, en tanto, se elevó de $2.368 a $2.435 (+2,83%). 

El jueves en Shell la nafta Súper había pasado a $2.229 por litro, mientras que la V-Power quedó en $2.495 y el diésel premium en $2.625. 

A su vez en Axion la Súper se ubicó en $2.219, la premium en $2.479, el diésel común en $2.339 y el diésel premium en $2.599. 

Según informó YPF, la actualización se realiza en el marco del esquema de “buffer de precios” que aplica desde abril por el conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre el precio internacional del petróleo. 

La compañía explicó que este mecanismo busca evitar el traslado de la volatilidad del crudo a los precios locales y acompañar la evolución de la demanda en un contexto de libre mercado. 

A la vez, YPF continuará utilizando su sistema de micropricing, mediante el cual realiza ajustes específicos de acuerdo con variables como la oferta y la demanda, la competencia, las franjas horarias, los corredores y las zonas geográficas. 

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