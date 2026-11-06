El Mumbat reunirá a 30 artistas en una muestra dedicada al arte del campo

El Museo Municipal de Bellas Artes de Tandil (Mumbat) será escenario de una exposición que busca poner en valor los oficios tradicionales y su vínculo con la identidad cultural argentina. Se trata de “Entre Sierras y Oficios”, una muestra que convocará a 30 artistas de Tandil y la región, varios de ellos con reconocimiento nacional e internacional.

La inauguración está prevista para este sábado 7 de noviembre, a las 19, y contará con obras que reflejan la historia, las costumbres y los conocimientos vinculados al trabajo rural. La exposición, con entrada libre y gratuita, estará distribuida en dos salas del museo y contará con producciones de cuatro grandes disciplinas: cuero crudo y soguería, platería, textiles y forja.

Entre los artistas que participarán con trabajos en cuero crudo se encuentran Máximo Coll, Jerónimo Coll, Pablo Lozano, Martín Theill, Joaquín Menéndez, Pablo García, José Ignacio Labala, Agustín Ochoa, Ricardo Argentieri, Juan Carabajal, Juan Cruz Simonetti y Luján García Etulain. La sección de platería reunirá piezas de David Saco, Perico Medina, Juan López de Armentia, Gabriel Condurso, Marcelo Papasidero, Federico James, Tato Soriano, Álvaro Etcheberry y Jano Chasman.

En el espacio dedicado a los textiles expondrán Andrea Arcas, Yanina A. Cepeda, Carolina Sebastiani y Romina González. Por su parte, las obras de forja estarán a cargo de Matías Sánchez Castaño, Gabriel Rojas, Julio Sorensen y Amílcar Reta.

Una muestra para reivindicar los oficios tradicionales

Durante la presentación de la exposición, la directora de Cultura del Municipio, Mercedes Guazelli, y la directora del Mumbat, Indiana Gnocchini, compartieron detalles de la iniciativa junto a los artistas Juan López de Armentia, Andrea Arcas, Pablo Lozano y Martín Theill.

Guazelli destacó el valor de incorporar al museo producciones vinculadas con las raíces culturales del país y con la vida cotidiana de las comunidades rurales. La funcionaria remarcó que muchas de estas piezas no son solamente expresiones artísticas, sino también elementos que todavía tienen una utilidad concreta para quienes viven y trabajan en el campo. También hizo hincapié en el significado afectivo y simbólico que conservan estas creaciones para las familias que las poseen y las transmiten de generación en generación.

Otro de los objetivos de la propuesta será acercar a los artistas al público, para que puedan compartir sus experiencias y explicar los procesos detrás de cada trabajo. En esa línea, anticipó que tendrán una participación especial durante La Noche de los Museos, prevista para el sábado 14 de noviembre, con demostraciones en vivo.

El Mumbat y una exposición inédita por su dimensión

Indiana Gnocchini explicó que el museo ya había recibido anteriormente propuestas relacionadas con el arte tradicionalista, aunque nunca con una convocatoria de estas características. De los 30 participantes, 22 son de Tandil y los ocho restantes fueron invitados por la Provincia. La directora señaló que la muestra permitirá reunir diferentes lenguajes artísticos y poner en discusión la tradicional separación entre las artes aplicadas y las bellas artes.

Para fundamentar esa mirada, mencionó la experiencia de la Escuela de Bauhaus, en Alemania, que desde comienzos del siglo XX impulsó una concepción del arte vinculada también con los oficios y la funcionalidad de los objetos. Según explicó, una pieza puede cumplir una función práctica y, al mismo tiempo, constituir una expresión artística. Por eso consideró que el Mumbat ofrece un espacio adecuado para reconocer el valor cultural de estas producciones.

Gnocchini también destacó el trabajo conjunto realizado con los expositores para organizar y montar las obras, y valoró la posibilidad de acercar al público artistas locales con una extensa trayectoria y premios internacionales.

Cómo nació Entre Sierras y Oficios

La iniciativa surgió del platero Juan López de Armentia, quien advirtió que Tandil contaba con numerosos artesanos de gran nivel, pero no tenía una exposición que reuniera y representara a ese conjunto de creadores. La idea apareció después de visitar muestras realizadas fuera de la ciudad. A partir de esa experiencia, comenzó a conversar con colegas y amigos para impulsar una propuesta similar en Tandil.

Según contó, la respuesta de los artistas fue inmediata y el acompañamiento de la Dirección de Cultura y del museo permitió avanzar rápidamente con el proyecto. López de Armentia consideró que el respaldo institucional resultó fundamental para concretar una exposición de estas características. También destacó la oportunidad de que los vecinos puedan conocer de cerca el trabajo de artistas reconocidos, algunos de los cuales habitualmente desarrollan su actividad en ámbitos más específicos. El platero definió la propuesta como una muestra de primer nivel y valoró que permita mostrar la calidad de las producciones que se realizan en la ciudad.

Días y horarios para visitar la muestra

La exposición Entre Sierras y Oficios podrá visitarse desde el sábado 7 hasta el domingo 15 de noviembre en el Museo Municipal de Bellas Artes de Tandil, con entrada libre y gratuita. La agenda también incluirá charlas y demostraciones vinculadas con los oficios tradicionales:

- Sábado 7 de noviembre, a las 19: inauguración de la muestra.

- Domingo 8 de noviembre, a las 18.30: Máximo Coll brindará la charla “El trabajo en cuero crudo”.

- Viernes 13 de noviembre, a las 18: David Seco presentará su libro “Universo platero”.

- Sábado 14 de noviembre, de 19 a la medianoche: demostraciones en vivo de los artistas durante La Noche de los Museos.

Los horarios habituales de visita serán de martes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 20, y los domingos, de 16 a 20. El sábado 14, en el marco de La Noche de los Museos, el público podrá recorrer la exposición entre las 19 y la medianoche.