Tandil busca recuperar el récord del salame más largo con uno de más de 502 metros

Tandil se prepara para volver a competir por el récord del salame más largo del país. Durante este sábado 7 de noviembre, los productores locales buscarán elaborar una pieza que supere los 502 metros de extensión, con el objetivo de recuperar el título que la ciudad perdió en agosto frente a San Andrés de Giles.

La iniciativa formará parte de la octava edición del Festival Chacinar 2026, que se desarrollará durante todo el fin de semana en el Parque Independencia, con propuestas gastronómicas, espectáculos musicales y actividades para toda la familia. La expectativa estará centrada en la llegada del salame gigante a la portada del Parque Independencia, donde comenzará el procedimiento de medición oficial. Se trata de una instancia que requiere tiempo y precisión para establecer la longitud definitiva de la pieza.

Cuánto mide el récord que Tandil buscará superar

La competencia por el salame más largo tuvo un cambio de liderazgo el pasado 9 de agosto, cuando San Andrés de Giles presentó una pieza de 501,66 metros y desplazó a Tandil del primer puesto. Hasta ese momento, la ciudad serrana conservaba la marca de 487,22 metros, conseguida durante el Festival Chacinar 2025. La diferencia entre ambos registros fue de 14,44 metros, una distancia que los productores tandilenses intentarán dejar atrás con la nueva elaboración.

El desafío para este sábado será superar los 501,66 metros y recuperar un reconocimiento que Tandil había conseguido mantener desde la edición anterior de su tradicional festival. Más allá de la competencia, la elaboración del embutido de grandes dimensiones representa el trabajo conjunto de los productores que integran la cadena chacinera local y pone en primer plano una actividad estrechamente ligada con la identidad gastronómica de la ciudad.

Chacinar 2026: tres días de gastronomía y espectáculos

La búsqueda del récord será uno de los principales atractivos de Chacinar 2026, pero no el único. La octava edición del festival ofrecerá una programación de tres jornadas con propuestas gastronómicas, música, danza, concursos y actividades recreativas. Entre los artistas anunciados se encuentran Raúl Lavié y Chichilo Viale, además de músicos locales, homenajes y distintas agrupaciones de danza.

El sábado tendrá como uno de sus momentos centrales la presentación y medición del salame más largo. Mientras se desarrolle el procedimiento, los visitantes podrán disfrutar de las actividades artísticas previstas. Una vez concluida la medición, también habrá una degustación del producto, que permitirá al público participar de una de las propuestas más esperadas del encuentro.

De esta manera, Tandil volverá a poner a prueba la capacidad de sus productores y la tradición de su industria chacinera, con un objetivo concreto: superar los 501,66 metros registrados por San Andrés de Giles y recuperar el récord del salame más largo.