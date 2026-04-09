Artistas, sexólogos, ginecólogas y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo

El suplemento dominical Temas llegará recargado con nuevas temáticas para los lectores de EL DIA. Con propuestas disruptivas, alejadas de la agenda que desgastan al público, estos son algunos de los mejores títulos acompañados de palabras autorizadas, como siempre, de especialistas platenses:



La era de la "recesión sexual". Por qué crece el "celibato voluntario" entre los jóvenes. "Los jóvenes sienten que vincularse requiere una inversión de energía psíquica que simplemente no tienen disponible. Hay un cansancio emocional basal muy profundo", explicó a EL DIA Gustavo Rodríguez Baigorri, especialista en urología.

"Voces para la salud". Un coro platense de adultos mayores que cantan para sanar. Guillermo Masi, artista platense, dijo: "Cantar es algo a donde muchas veces te mandan los médicos los psicológicos. Es una actividad distinta, que da satisfacción y es netamente sanadora".

Sueroterapia. El boom de los "sueros vitaminados" crece entre promesas de bienestar y alertas médicas. Karina Pavan, tocoginecóloga contó a EL DIA: "Busca restaurar el equilibrio bioquímico mediante la administración directa de vitaminas, aminoácidos, antioxidantes y otros nutricientes, entre otros".

Lorena Pronsky y el éxito de "Otra". Cómo reconstruir una identidad que ya no nos representa. "Lo que llamamos bloqueo no tiene que ver con la falta de ideas sino con una pérdida de disponibilidad afectiva", expresó a este diario.

El "core" más allá de la "planchita". Por qué la estabilidad del cuerpo no pasa por los abdominales. "La vida cotidiana implica girar, frenar, cambiar de dirección, cargar peso, agacharse. El cuerpo no funciona solamente quieto", manifestó a EL DIA Lucas Pisani, profesor de Educación Física.

Hidratación en adultos: el hábito olvidado que impacta en la energía y la salud. Nicolás Galeano, médico clínico platense, dijo a este diario: "La ingesta adecuada de agua es de 1,6 litros por día para mujeres y 2 litros por día para hombres".