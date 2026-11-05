Ana Moreira Uribe, gerontóloga: "Las relaciones intergeneracionales son necesarias pero también es vital estar con pares"

Compartir la vejez con amigos, organizar una convivencia o construir redes de cuidado por fuera de la familia son alternativas que ganan lugar ante el aumento de la expectativa de vida.

Esta historia y nuevas temáticas para los lectores de EL DIA llegan al suplemento TEMAS del próximo domingo. Con propuestas disruptivas, alejadas de la agenda que desgastan al público, estos son algunos de los mejores títulos acompañados de palabras autorizadas, como siempre, de especialistas platenses:

Envejecer con amigos: los vínculos que pueden cambiar la forma de vivir la longevidad. Ana Moreira Uribe, Licenciada en Psicología y especialista en Gerontología, dijo en diálogo con EL DIA: " Es una tendencia que crece. Las relaciones intergeneracionales son necesarias, pero también hay una cosa de estar con pares, con personas del mismo momento donde no hay que estar todo el tiempo explicando sentidos y términos. A a mí me parece que eso tiene un gran valor”.

La diversidad lingüística llega a las aulas y plantea nuevos desafíos para la enseñanza. Gladys Lopreto, lingüista, docente e investigadora vinculada con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), expresó: "No existe una lengua única y homogénea, concepto que predomina en la formación docente: lo que existe es la diversidad lingüística, una realidad que debe ser aceptada y que se justifica por su propia existencia".

TCA: señales de alerta que aparecen en los consultorios de La Plata. Las nutricionistas Laura Salzman y Érica Bianquet, señalaron: "En los consultorios de nutrición de La Plata comenzamos a observar situaciones que merecen atención. Adolescentes que llegan con información sobre alimentación, composición corporal y requerimientos nutricionales, pero también con exigencias difíciles de sostener, miedo a equivocarse y sentimientos de culpa cuando no logran cumplir determinadas reglas alimentarias".

No todas las harinas son iguales: qué aporta cada una y cómo elegir la más saludable. Sol Méndez, nutricionista de la Ciudad, indagó: "¿Realmente se come mejor al reemplazar el trigo o simplemente se cambia una harina por otra sin considerar su composición?"