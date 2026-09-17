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Pasados de Rosca, en el stream de EL DIA

Por Redacción

La oferta de streaming en la Región se amplió con "Pasados de Rosca" (PDR), el nuevo ciclo de Diario EL DIA. El programa busca convertirse en el punto de encuentro ideal para desconectarse de la rutina y arrancar la semana con una propuesta fresca.

Bajo la premisa de "bajar un cambio" después de la intensidad informativa y deportiva, el ciclo sale al aire todos los lunes y miércoles a partir de las 21:00, justo al término de la tira del equipo deportivo.

Conducido por un equipo listo para la risa y el entretenimiento, PDR interactúa en vivo con toda la audiencia a través de un formato relajado, ideal para acompañar el prime time digital de la Ciudad.

¿Dónde verlo?

Para no perdértelo y ser parte de la comunidad, podes seguir la transmisión en directo a través de sus canales oficiales:

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