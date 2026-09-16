Como todos los domingos, la edición impresa de EL DIA de los domingos viene recargada. Crímenes, inseguridad, una economía frágil... aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, este diario trae los domingos una propuesta diferente con TEMAS: exhibir lo que otros medios no. Si te perdiste los artículos de la semana pasada, dejamos una selección de las notas más destacadas de la próxima edición:

"El cáncer no es sinónimo de muerte": sobrevivió dos veces y hoy busca dar esperanza.

Llegar a la meta todos juntos. Atletas con discapacidad que corren y entrenan con compañía.

Pantallas y dolor cervical. Por qué el cuerpo necesita volver a moverse.

Volver a nacer. Se enfermó, estuvo al borde de la muerte y escribió un libro para contarlo.

Del rojo al juego de capas: lo que dejó la Semana de la Moda de Nueva York.

Vuelve "MasterChef Celebrity": nueva temporada llena de cambios y sorpresas.

"The Paper", otra oficina incómoda.

Recorrer el cuerpo de la provincia. Entrevista al escritor Claudio Gómez.

La séptima cuerda. Entrevista al músico Alejandro Bordas

Inteligencia Artificial: entre la carrera tecnológica y el debate sobre sus riesgos.

De la infidelidad a volver a creer. Décadas juntos, una crisis y la reconstrucción.

Las esquinas platenses que casi nunca miramos.

Llega la primavera: lo que vuelve a la huerta y también a nuestra mesa.

Endermedades que nu duelen, pero desgastan.