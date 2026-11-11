Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
El domingo en TEMAS

Cada vez más jóvenes consultan por su reserva ovárica

Mujeres de entre 25 y 35 años, muchas sin planes inmediatos de ser madres, buscan conocer su potencial reproductivo y evaluar alternativas como la vitrificación de óvulos. Esto y mucho más en la edición del fin de semana

Por Redacción

Como todos los domingos, la edición impresa de EL DIA de los domingos viene recargada. Crímenes, inseguridad, una economía frágil... aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, este diario trae los domingos una propuesta diferente con TEMAS: exhibir lo que otros medios no. Si te perdiste los artículos de la semana pasada, dejamos una selección de las notas más destacadas de la próxima edición:

  • Cada vez más jóvenes consultan por su reserva ovárica: conocer hoy para decidir la maternidad de mañana.
  • Malvinas después de los 60. Las heridas que todavía acompañan a los excombatientes.
  • Cómo juntar tus dos horas de naturaleza por semana sin salir de la Ciudad.
  • Se enamoraron a los 16 en las quintas, la vida los separó y hoy comparten "lo mucho que les queda".
  • Las firmas de la memoria. El lenguaje secreto grabado en las fachadas platenses.
  • Seis vestidos para encontrar el look de las fiestas de fin de año.
  • El mes en que Hollywood se separó.
  • "Gordon". Rodrigo de la Serna se mete en la historia del criminal que llegó a las sombras del poder.
  • Miyazaki en Argentina. Tres mil leguas en busca de un país.
  • Isabel Allende vuelve a la casa donde comenzó todo.
  • Dos libros para pensar cómo vivimos y nos relacionamos en un mundo cada vez más complejo.
  • Operación chocolate. Una comedia negra en los bares de San Telmo.
  • Tolosa, entre los recuerdos de la infancia y los orígenes de La Plata.
  • Alcohol en la adolescencia: qué sucede en el cerebro y por qué sus efectos pueden persistir en la adultez.
  • Mucho más que una cuestión estética: qué información puede dar el pelo sobre tu organismo.
  • Qué comer para sentirse mejor en esta etapa.
  • Una fibra que podría ayudar a reducir el dolor articular y preservar la fuerza muscular.
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

¿Querés recibir notificaciones de alertas?