Como todos los domingos, la edición impresa de EL DIA de los domingos viene recargada. Crímenes, inseguridad, una economía frágil... aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, este diario trae los domingos una propuesta diferente con TEMAS: exhibir lo que otros medios no. Si te perdiste los artículos de la semana pasada, dejamos una selección de las notas más destacadas de la próxima edición:

Cada vez más jóvenes consultan por su reserva ovárica: conocer hoy para decidir la maternidad de mañana.

Malvinas después de los 60. Las heridas que todavía acompañan a los excombatientes.

Cómo juntar tus dos horas de naturaleza por semana sin salir de la Ciudad.

Se enamoraron a los 16 en las quintas, la vida los separó y hoy comparten "lo mucho que les queda".

Las firmas de la memoria. El lenguaje secreto grabado en las fachadas platenses.

Seis vestidos para encontrar el look de las fiestas de fin de año.

El mes en que Hollywood se separó.

"Gordon". Rodrigo de la Serna se mete en la historia del criminal que llegó a las sombras del poder.

Miyazaki en Argentina. Tres mil leguas en busca de un país.

Isabel Allende vuelve a la casa donde comenzó todo.

Dos libros para pensar cómo vivimos y nos relacionamos en un mundo cada vez más complejo.

Operación chocolate. Una comedia negra en los bares de San Telmo.

Tolosa, entre los recuerdos de la infancia y los orígenes de La Plata.

Alcohol en la adolescencia: qué sucede en el cerebro y por qué sus efectos pueden persistir en la adultez.

Mucho más que una cuestión estética: qué información puede dar el pelo sobre tu organismo.

Qué comer para sentirse mejor en esta etapa.

Una fibra que podría ayudar a reducir el dolor articular y preservar la fuerza muscular.